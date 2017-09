L’humoriste Fodil Assoul en tournée au Canada

Sur les traces de Muhand Fellag, l’humoriste kabyle Fodil Assoul est en train de frayer du chemin dans le monde du one man show. Il s’est donné le surnom "Électron libre" car il se produit en freelance et c’est lui qui finance la plupart de ses projets. Le grand public l’a découvert pour la première fois dans l'émission, KHKN, sur la chaîne KBC durant le court laps de temps ou cette TV du journal El Khabar était la propriété de l’homme d’affaires kabyle Issad Rebrab.

Fodil Assoul, qui a vu le jour il y a 42 ans à Iberbachen ou Barbacha au sud de Bgayet, se bat pour un théâtre universel qui va au-delà des frontières. Il vient de participer avec sa troupe de théâtre à la 8ème édition du Festival international de théâtre de Mont-Laurier dans la province du Québec au Canada.

Fodil Assoul et sa troupe, formée de 3 autres acteurs, ont joué une pièce théâtrale intitulée "Divorce sans mariage" inspirée du Journal 1955-1962 de Mouloud Feraoun sortie aux éditions françaises du Seuil. Le groupe de comédiens a décortiqué un texte qui avait suscité la controverse. Pour rappel dans son Journal, Mouloud Feraoun, encouragé par Emmanuel Roblès, racontait le quotidien d’un village de Kabylie à l’époque de l’occupation française. Il détaillait la vie faite d’exactions et de violences multiples de l’armée coloniale, mais racontait également des comportements condamnables des combattants de l’ALN contre la population.

A la sortie de la pièce en février 2016 Fodil Assoul a précisé au journal El Watan que le spectacle est un challenge pour nous en touchant à un texte aussi engagé de l’écrivain Mouloud Feraoun qui a évoqué certaines vérités de l’époque, des vérités qui dérangeaient. Son collègue Walid Bouchebah a relevé : "Nous continuons toujours en tant que jeunes à poser des questions sur la période coloniale en Algérie. Mouloud Feraoun était visionnaire. Il a imaginé l’Algérie post-indépendance. Nous avons donc gardé ce côté visionnaire dans la pièce en faisant un voyage entre le passé et le présent. Nous avons tenté de répondre à des questions et à en poser d’autres".

Le spectacle est monté par des moyens propres sans aucune aide étatique ou émanant des privés. Il a déjà été joué au festival d’Avignon en France avant d’atterrir au Québec le 11 septembre passé plus précisément au Festival international de théâtre de Mont-Laurier.

Fodil Assoul est aussi connu avec son one man show intitulé Zalamit (allumettes), qui a fait un grand tabac partout ou il est passé dans plusieurs villes comme Batna, Constantine, Alger et Bgayet. Dans ce spectacle l’humoriste a su intelligemment écorcher la société, ses anomalies, ses défauts et ses citoyens nerveux et coléreux qui s'emportent. Il a détaillé leurs peines et leurs frustrations dans une société qui "respire la bureaucratie" et aspire "illogiquement la modernité" comme il l’a expliqué lui-même dans une interview.

Fodil Assoul se produira pour la première fois à Montréal sous l’invitation de TOM Production et ce devant un public nord-africain qui est convié à venir nombreux pour l’encourager mais surtout apprécier son talent.

Le spectacle intitulé Zalamit sera joué le 23 septembre à 19h au théâtre le château, sis 6956, Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2S 2S4. Metro Jean Talon. Prix 20$.

Pour les points de vente et autres détails, visiter la page facebook de l’évènement "Fodil Assoul à Montréal".

Racid At Ali uQasi