Les premiers couacs de la rentrée scolaire suscitent la colère à Tiaret

Des établissements sans staff administratif, surcharge dans certaines classes, problème d'insalubrité des classes telles sont les insuffisances qui ont été révélés par les parents d'élèves dans premiers jours de la rentrée scolaire dans la wilaya de Tiaret.

La surcharge des classes et les dysfonctionnements dans la distribution de livres scolaires sont les premiers couacs de cette nouvelle année scolaire à Tiaret.

Ce problème sera encore plus accru cette année puisque le nombre d’élèves a connu une hausse par rapport à l’année dernière.

En effet, comme chaque année, des lacunes à différents niveaux sont signalées sur les plans organisationnel et financier. Des lacunes qui s'accumulent souvent d'année en année, rendant leur traitement difficile.

Dans la commune de Medrissa et Rahouia, le lycée Addaoui-Hebib et le CEM El-Maâmoun ont ouvert leurs portes sans encadrement administratif.

Les désagréments ne s'arrêtent pas là, à Ksar Chellala, les parents d’élèves de l’école Ahmed-Medeghri ont empêché leurs enfants de rejoindre un établissement sans directeur et à cause de l’insalubrité des classes. Cet état de fait a suscité colère et indignations des parents d'élèves, dont beaucoup d'entre eux ont été obligés de rebrousser chemin avec leur progéniture.

Pour apaiser la tension, c'est le chef de daira qui s'en est occupé lui même de l'opération de nettoiement avec une équipe d'ouvriers de la commune de Ksar Chellala.

L’année scolaire 2017/ 2018 sera dans ce sens catastrophique sur le plan organisationnel.

Pour rappel, le cours inaugural pour cette année scolaire a été consacré à "l'écocitoyenneté" sous le slogan "tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité", un slogan loin des réalités !

Khaled Ouragh