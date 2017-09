Quatre individus arrêtés par l'ANP à Tiaret

Quatre dangereux individus qui seraient liés avec l'attentat-kamikaze qui a ciblé la sûreté de wilaya de Tiaret ont été arrêtés, il y a quelques heures, par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale.

Selon une source bien informée, les quatre individus sont âgés entre 35 et 40 ans. Ils sont originaires de Tiaret et activaient entre les massifs forestiers de Tissemsilet et Tiaret.

La même source ajoute qu'ils agissaient sous l'égide du GSPC avant de rejoindre l'organisation terroriste Daech acronyme arabe de l'organisation Etat islamique.

Ce groupe était dirigé par l'émir "Kora" qui a été éliminée dans la forêt de Timixi en 2015 comme nous l'avons raconté dans notre précédent article.

D'autres informations font état d'une opération de ratissage menée dans la forêt de Z'dama et Timixi au nord-ouest du chef-lieu de wilaya grâce aux informations précieuses qui ont été fournies par les personnes arrêtées dont le nombre s'élève jusque-là à six. Dans la même opération, des casemates ont été découvertes et détruites par les forces de l'ANP.

