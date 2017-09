L’association des retraités de la Sûreté nationale à Nadhora

Une première rencontre s’est déroulée au siège du commissariat central de Tiaret en présence du chef de sureté de wilaya, du président de l’Association des retraités de la Sûreté nationale, M. Naït Abdelaziz, du président adjoint de ladite association M. Kasmi Aïssa, et des membres de la cellule de communication et presse, des membres de l’ARSN bureau de Tiaret , des cadres de la sûreté et des médias.

Lors de son intervention qui a porté sur le rôle et les activités de l’ARSN, M. Kasmi Aïssa, a souligné l’attention particulière accordée par le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, à l’amélioration des conditions économiques et sociales des retraités au même titre que celle des fonctionnaires toujours en activité. M. Aïssa a également rappelé que l’ARSN compte 13 000 adhérents sur 21 000 retraités. Le premier responsable de l’ARSN, au nom de tous les retraités de la sureté, a réitéré son total et indéfectible soutien au chef de sureté de wilaya de Tiaret, ses éléments, voire à tous nos forces de sécurité tous corps confondus dans leur lutte contre le terrorisme. Vers 14 heures la délégation s’est rendue, à Nadhor et Dhayet Eterfas pour présenter ses condoléances aux familles des deux victimes de l'attentat qui a visé il y a 15 jours le commissariat de la ville et de leur apporter un soutien morale et matériel. De Tiaret, Si Merabet Noureddine