"50% de l'eau sont détournés", dénonce le directeur de l'Algérienne des eaux

Au total 16 wilayas ont enregistré un déficit en matière d'eau durant cet été, a indiqué mardi à Alger, M. Smain Amirouche, le directeur central de l'alimentation en eau potable au niveau de ministère des Ressources en eau .

Le directeur générale de l'Algérienne des eaux (ADE), M. Hocine Zaier, a pour sa part soutenu que "l'eau est une affaire de tous et non uniquement celle du distributeur ou de l'exploitant". A ce propos, il a tiré la sonnette d'alarme sur le "vol de l'eau". "50% de l'eau sont détournés à autres usages que celui des personnes", a t-il alerté.

"Nos agents sont agressés lorsqu'ils interviennent pour mettre fin au piquage illicite de l'eau", a ajouté. "Aujourd'hui et demain il y aura des perturbations en matière d'alimentation en eau et des casses, mais l'ADE prend l'engagement d'assurer une bonne maîtrise de la distribution", a t-il dit. Pour ce responsable, la réparation des casses et autres opérations nécessitent des moyens financiers.

16 wilayas connaissent un déficit en eau potable

"Seize wilayas dont Annaba , Souk Ahras, Gulema et Bordj Bou Arreridj ont enregistré un déficit en matière d'eau. "Il s'agit d' un cumul de plusieurs années", a fait savoir M. Amirouche lors d'une conférence de presse portant sur le service public de l'eau et l'assainissement durant les fêtes de l'Aïd El Adha en présence des directeurs centraux du ministère des Ressources en eau.

Suite à ce déficit, il a été enregistré une diminution du niveau des barrages, a ajouté M. Amirouche, soulignant la nécessite d'une "gestion rationnelle" des ressources en eau.

Rappelant le déplacement du ministre des Ressources en eau, M. Hocine Necib, dans certaines wilayas qui souffrent de pénurie d'eau, le directeur central chargé de l'eau potable a affirmé qu'un programme d'urgence a été mis en place concernant notamment la distribution et la mobilisation de camions-citernes.

S'agissant de la distribution de l'eau potable assurée par l'ADE, la SEAAL, la SEOR et la SEACO durant les fêtes de l'Aïd El Adha a été "globalement satisfaisante" sur l'ensemble du territoire national, a indiqué M. Amirouche, qui a souligné que les pics de consommation observés les deux jour de cette fête sont plus élevés que ceux des jours précédents, de l'ordre de 20 à 40% selon les régions Pour le cas du complexe El Hadjar, M. Amirouche a cité plusieurs mesures qui seront mise en £uvre, dont la réalisation de cinq forages au niveau de cette usine.

Pour sa part, le directeur central de la mobilisation des ressources en eau, M.Smati, a affirmé qu'il y a une prise de conscience, au niveau du ministère des Ressources en eau, de la situation notamment la question de la diversité climatique et ses effets sur le taux de remplissage des barrages. Dans ce cadre, le cas de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a été cité, connaissant un déficit en matière de ressources en eau, cependant pour le cas de la wilaya de Biskra, il a pointé du doigt le piquage d'eau potable au niveau des palmeraies.

Avec APS