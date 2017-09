Des membres fondateurs de la TQ5 violemment agressés en Kabylie

Rachid Ali Uqasi et Reda Amrani, responsables de la chaîne Taqbaylit télévision (TQ5), actuellement en cours de constitution, ont été très sérieusement attaqués à l'arme blanche lundi.

Dans un court message rendu public sur Facebook, nous apprenons que Rachid Ali Uqasi et Reda Amrani, responsables de la chaîne TQ5 agressés à Ichelladen, au-dessus de la ville d'Akbou "par des individus inconnus armés de couteaux. Selon cette source très sûres, les deux responsables de cette chaîne de télévision "ont été forcés à s'arrêter en voiture" puis attaqués. A l'heure où nous rédigeons cette information, nous apprenons que Reda Amrani a été atteint de plusieurs coups. Ils se dirigeaient vers l'hôpital d'Akbou. Qui sont ces individus qui se sont attaqués à ces personnes ? Quelles étaient leur objectif ? Les intimider pour les empêcher de poursuivre leur périple ?

Il faut rappeler que ces deux animateurs faisaient le tour de la Kabylie pour promouvoir le projet de création de cette nouvelle chaîne de télévision en kabyle et de droit canadien. Les conférences que devaient tenir Rachid Ali Uqasi et Reda Amrani dans la wilaya de Sétif ont été purement et simplement interdites par les autorités.

La rédaction