Panique sur Tiaret après l'attentat-kamikaze

Tiaret a connu aujourd'hui jeudi des moments de grosse panique sans précédent après l'attentat-kamikaze qui a ciblé la sûreté de wilaya comme nous l'avons raconté dans notre précédent article.

Juste après l'attentat, des camions de pompiers et de véhicules de secours étaient déployés et des sirènes hurlantes sur le lieu de l'attaque terroriste.

Très vite après l'attaque terroriste, de multiples rumeurs courent les rues de la ville. Selon certaines indiscrétions, un autre acolyte a été abattu lors de la déflagration et un autre individu arrêté dans la foule présente dans les alentours de lieu de l'attaque. On ignore pour l'heure les causes de son arrestation.

Selon une source bien informée, l'auteur de cette attentat a été rapidement identifié, il s'agit d'un terroriste recherché par les services de sécurité, originaire du quartier Lala Abdia situé dans les hauteurs de la ville de Tiaret.

Des dizaines de citoyens approchés par le Matindz ont salué l'acte de bravoure de ce policier qui a évité à ses collègues un horrible attentat.

"Nous rendons hommage aux deux policiers morts dans l'accomplissements de leurs devoir et notre pensée est émue pour leurs familles", nous a déclaré un citoyen présent aux alentours de la sûreté de wilaya.

Dans le même sillage, la place Carnot, là où se situe le siège de la police judiciaire en plein centre ville de Tiaret, est bouclée. La sûreté de wilaya également ainsi que la plupart des sûretés urbaines à travers la ville ont été bouclées et des patrouilles de police bien plus visibles dans les quartiers de la ville afin de prévenir d'autre attaques.