Rwanda : l'opposante Diane Rwigara enlevée puis disparue

Elle est l'une des critiques les plus virulentes du président rwandais Paul Kagame. Diane Shima Rwigara, qui avait tenté en vain de se présenter à l'élection présidentielle du 4 août au Rwanda, semble avoir disparu.

La police rwandaise dit avoir perquisitionné le domicile de sa famille hier soir à Kigali, pour des accusations de fraude fiscale, mais assure qu'elle n'a pas été arrêtée. Selon plusieurs sources, des hommes armés habillés en civils ont encerclé le domicile de l'opposante pendant toute la nuit avant de procéder à la perquisition mercredi matin.

Depuis, plus de nouvelles de l'opposante et de trois membres de sa famille. Ses amis et sa famille se disent inquiets.

Seule femme candidate à la Présidentielle au Rwanda, Diane Shima Rwigara a été disqualifiée au mois de juillet. La Commission électorale l'a accusé d'avoir falsifié des signatures pour participer au scrutin.

A l'issue d'une présidentielle sans surprise qui a eu lieu le 4 août, la commission électorale a confirmé la victoire de Paul Kagame avec 98,8% des voix.

