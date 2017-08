dahdahtoys.com, le premier site web de vente de jeux et jouets

Lancement du site internet www.dahdahtoys.com, le premier site web algérien de vente en ligne dédié exclusivement aux jeux et jouets

Après plusieurs mois de développement, nous sommes heureux de pouvoir vous présenter la vitrine de notre société SARL New Things Company ; leader en Algérie de la distribution de jeux et jouets de marques mondialement connues telle que LEGO®, Hape®, Famosa®, Maisto® et Bburago®.

Le site internet www.dahdahtoys.com se veut claire et accessible. La navigation est également rendu fluide et intuitive grâce au menu de la page d’accueil, au code couleur qui permet de définir les différentes catégories et grâce à un outil de recherche performant qui suivant le mot clef utilisé, sélectionne les articles désirés.

La livraison des colis est assurée par les services UPS® et Fedex Express®, quel que soit le partenaire choisi, le suivi en ligne de la livraison du colis est assuré par nos partenaires.

Pour tout le mois du lancement, dahdahtoys.com offre une la livraison gratuite sur tout le territoire national sous 72 heures ouvrables assurée par nos partenaires.