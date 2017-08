De deux signatures, Ouyahia enterre l’ère Tebboune

Deux décrets exécutifs, parus sur le Journal officiel dimanche matin, abrogent le décret exécutif n° 17-205 portant création d’une inspection générale auprès du Premier ministre.

Ahmed Ouyahia va vite et entend donner des assurances à ceux qui ont contribué à son retour à la primature. Première décision d’importance : l’arrêt net des mesures d’Abdelmadjid Tebboune. Comme celui de l’inspection générale dont la naissance remonte à seulement … deux mois. Cet organisme était censé contrôler les finances et politiques publiques et "l’application de la législation et de la règlementation régissant le fonctionnement des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des entreprises, organismesé. Et de fil en aiguille, cette inspection devait être amenée à contrôler les gros marchés octroyés aux privés. Suivez mon regard ! Ce qui devait également concerner le privé national soumis au même contrôle que promettait Tebboune.

Le Premier ministre a mis fin à l’autre mesure phare de Tebboune : les licences d’importation. Le décret précise que sont donc « annulées les dispositions du décret exécutif n° 17-202 du 27 Ramadhan 1438 correspondant au 22 juin 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 15-306 du 24 Safar 1437 correspondant au 6 décembre 2015 fixant les conditions et les modalités d’application des régimes de licence d’importation ou d’exportation de produits et marchandises." Voilà la deuxième peletée sur la tombe de Tebboune. Au cours de sa première sortie samedi, Ouyahia a déclaré : "L'Algérie est un Etat de droit et possède tous les moyens pour faire respecter la loi par tous, notamment dans le domaine économique". En faisant sans doute allusion aux décisions de mise en place de licence d'importation par effet rétroactif, ce qui n'a pas été sans créer de sérieux problèmes à de nombreux importateurs piégés par cette mesure.

Faut-il rappeler que nombre de demandes déposées pour l'obtention des différentes licences l'importation avait atteint 1543 demandes. L’épisode a fait sortir les importateurs du bois pour une opération de lobbying qui a conduit Abdelmadjid Tebboune à quitter le premier ministère.

La rédaction