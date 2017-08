Le flop du concert "4 ladies" à la Coupole !

Le concert "4 The Ladies Festival" devait avoir lieu jeudi soir à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf à Alger. L'affiche était alléchante, mais comble de la désorganisation, il a été annulé alors que le public était déjà dans la salle.

Cette annulation de dernière minute a jeté un froid parmi les spectateurs qui ont dû s'acquitter de la rondelette somme de 3000 dinars pour pouvoir assister au concert. qui devait réunir quatre chanteuses, dont trois venues de France : Shéryfa Luna, Zaho, Kayna Samet et Amel Zen.

Très vite les organisateurs se rejettent la balle et s'envoient les accusations. "Nous sommes au regret d’annuler ce spectacle, qui se voulait un moment festif et convivial. Nous n’avons pas eu d’autre choix face au chantage odieux du promoteur du spectacle. Nous en sommes désolés, sachez que les artistes ont été payés à l’avance, les prestataires également. Et les personnes présentes à ce festival ont toutes été remboursées", se dédouane Faouzia Dali, l’organisatrice de l’événement, devant la presse, Fouzia Dali. Quant à Magic Sound il accuse Décibel prod, la partie française de cette grosse machine en panne. Un vrai pataquès en clair où une chatte ne retrouverait pas ses petits.

Au milieu, les spectateurs en gardent un souvenir amer de la désorganisation qui y a prévalue. Les avis laissés sur la page facebook de l'événement sont sans nuances et accablants. A la mesure de la désillusion qui a gagné le public après ce flop.

"Les billets à 3000DA, des boissons à 200DA alors qu'à la base elles coûtent 30DA. Une organisati on plus que merdique, et une communicat ion catastroph ique.. je dirai même inexistante! Un staff qui se barre dès que ça commence à "sentir mauvais".. Le public traité comme du bétail lors du remboursement.. Et après tout ça, on ne mérite même pas une explication?? Ni de la part des organisateurs, ni la prod, ni même les artistes @zaho @SheryfaLuna @KaynaSamet??? C'est ainsi que vous traitez des gens qui ont sacrifié 3000DA de leur argent et des heures pour venir assister à un soi-disant événement grandiose!?

Honte à vous wallah! A votre place j'aurais honte de me prétendre "organisateur/trice" #ABonEntendeur", proteste une internaute.

"Nul nul nul organisation bidon ! On ne peut pas avoir un spectacle simplement.. il faut toujours être traités comme du bétail je suis déçue et en colère ! On nous explique rien 3000dzd pour ça décevant !", s'agace Amira Louadfer sur la page facebook.

