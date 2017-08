Annulation du concert "4 The Ladies Festival" : Magic Sound contre-attaque

Magic Sound s'explique et réplique au sujet de l’annulation du concert "4 The Ladies Festival 2017" par Décibel Prod.

Nous, Magic Sound, souhaiterions apporter les éclaircissements nécessaires suite aux déclarations mensongères des responsables de la société organisatrice de l’évènement Décibel Prod quant aux causes ayant entrainé la décision de l’annulation du concert du 24 aout 2017, à l’Office du Complexe olympique Mohamed Boudiaf : "4 The Ladies Festival 2017".

En vingt ans d’activité dans le domaine de l’évènementiel et du spectacle, la société Magic Sound n’avait jamais connu de pareille situation d’annulation. En effet, notre professionnalisme et notre dévouement sont reconnus et avaient toujours été mis au service du public et de nos clients.

Depuis deux mois, la société de l’évènementiel de droit français "Décibel Prod" avait contacté Magic Sound pour s’associer à l’organisation de l’évènement : "4 The Ladies Festival 2017", dont l’objectif principal était de promouvoir la jeunesse et les femmes algériennes. Sans aucune hésitation, surtout lorsqu’il s’agit de promouvoir l’Algérie et sa jeunesse, Magic Sound s’est engagée à la mise en place de tous les moyens matériels, techniques et humains à sa disposition pour la réussite de l’évènement. De fait, Magic Sound avait mobilisé tout son savoir-faire dans le domaine, elle s’est engagée à accompagner la société "Décibel Prod", dans les démarches administratives et la résolution des problèmes techniques liés à l’évènement "4 The Ladies Festival 2017".

Pour prouver son engagement et sa bonne foi dans le projet, Magic Sound est allée jusqu’à avancer les sommes pour le paiement des prestataires (transport aérien avec la compagnie Aigle Azur, location du matériel manquant, paiement des techniciens, etc.). Cependant, rien n’a été fait de la part de Décibel Prod pour rembourser les frais engagés par Magic Sound.

Concernant le chantage odieux qu’évoquait madame Fouzia Dali à la presse dans les raisons de l’annulation de l’évènement et qu’elle nous tient pour responsable, nous renvoyons madame Fouzia Dali aux échanges de mails à quarante-huit heures de l’évènement, où nous l’alertions sur les multiples dysfonctionnements et sur le non-respect de leurs engagements (en termes de contrat, de délivrance de bon de commande et du paiement de nos prestataires).

A une heure du début du spectacle et sentant l’échec de l’opération de promotion et de communication, puisque le public n’était pas au rendez-vous (une centaine de spectateurs seulement), et constatant le problème du paiement des prestataires en place, les responsables de Décibel Prod avaient pris la décision d’annuler le spectacle en renvoyant les causes à la technique. Cependant, personne n’est dupe, et tout le monde, y compris la presse, avaient constaté de visu la mise à disposition du matériel à la pointe de la technologie, et même les balances des artistes étaient faites (avec l’ingénieur son de Zaho).

Il est à noter qu’il existait par ailleurs, plusieurs précédant d’arnaques avec les mêmes responsables (organisation de la manifestation : l’Algéroise 2016 et 2017).

Par cette mise au point, nous voulons mettre l’opinion publique et la presse sur la réalité et sur les causes de l’annulation de l’évènement par Décibel Prod. Nous voulons surtout défendre l’honneur et la dignité de tous ceux qui sont en Algérie et qui travaillent pour faire avancer notre cher pays.

La direction.

MAGIC SOUND