L'euro monté au plus haut depuis janvier 2015 face au dollar

L'euro est monté vendredi à son plus haut niveau depuis janvier 2015 après les discours sans surprise du président de la BCE Mario Draghi et de son homologue de la Fed Janet Yellen, qui se sont gardés de tout commentaire sur l'évolution à venir des politiques monétaires.

Vers 21H00 GMT (23H00 HEC), l'euro valait 1,1919 dollar contre 1,1800 dollar jeudi vers 21H00 GMT. La devise européenne montait face à la devise nippone, à 130,33 yens, contre 129,26 yens pour un euro jeudi soir.



Le dollar reculait un peu face à la monnaie japonaise, à 109,34 yens, contre 109,54 yens pour un dollar jeudi soir. L'euro s'est hissé au-dessus du seuil des 1,19 dollar juste après que soit rendu public le discours de Mario Draghi et a grimpé dans la foulée jusqu'à 19,41 dollar, un niveau plus atteint depuis janvier 2015.



Il avait connu un bond similaire plus tôt dans la journée au moment de l'intervention de Janet Yellen.



"Les deux banquiers centraux sont restés le plus loin possible de tout commentaire sur le marché des changes ou sur les détails de l'évolution de leur politique monétaire respective", a remarqué Alfonso Esparza d'Oanda.



Ils s'exprimaient à l'occasion du symposium international des grandes banques centrales qui se tient tous les ans à Jackson Hole (Wyoming, centre-ouest des États-Unis), une tribune qui avait été utilisée par les précédents présidents de la Fed, Alan Greenspan et Ben Bernanke, pour lancer des signaux sur les mouvements monétaires à venir.



Les investisseurs étaient déçus car ils espéraient que Mme Yellen fournisse un indice, même minime, sur la direction que va prendre la politique monétaire aux États-Unis et, surtout, sur un éventuel début prochain de la normalisation du bilan de l'institution.



"Cela a pesé sur le dollar en maintenant élevée l'incertitude sur le fait de savoir si la Fed va ou non encore remonter ses taux d'intérêt cette année", a souligné Joseph Manimbo, analyste chez Western Union.



Lors de sa dernière intervention à ce symposium, en 2014, M. Draghi avait préparé les marchés à la mise en place du programme de rachats d'actifs de la Banque centrale européenne (BCE), qui acquiert actuellement chaque mois pour 60 milliards d'euros d'obligations.



Aussi les investisseurs cherchaient à percer dans ses propos les intentions de la BCE sur ce même programme et, surtout, étaient attentifs à tout élément indiquant si l'institution est sur le point de commencer à réduire ses rachats d'actifs.



Mais l'intervention de M. Draghi "n'a fait que confirmer que si la BCE a vraiment un plan, elle n'a pas l'intention (encore) de le rendre public", a souligné dans une note Carsten Brzeski de ING.



"Avec aucune indication sur un changement de la politique monétaire actuelle, les marchés vont maintenant regarder vers la réunion (de la BCE) du 7 septembre. Les attentes sur un calendrier de la BCE ne vont que se renforcer et Draghi devra y répondre", a-t-il ajouté.



Toutefois pour Konstantinos Anthis, analyste chez ADS, de façon générale "les investisseurs semblent plutôt confiants vis-à-vis des perspectives de la monnaie unique et cela est dû au fait" qu'ils s'attendent à un début prochain de la réduction des rachats d'actifs de la BCE.



Vers 21H00 GMT, la livre britannique descendait face à l'euro, à 92,57 pence pour un euro, et montait face au dollar, à 1,2877 dollar pour une livre.



La monnaie suisse montait un peu face à l'euro, à 1,1403 franc pour un euro, et plus nettement face au dollar, à 0,9567 franc pour un dollar, à son plus fort depuis près d'un mois.



Le bitcoin évoluait à 4.322,84 dollars contre 4.233,99 dollars mercredi soir.



La devise chinoise a terminé à son plus haut depuis un an face au billet vert, à 6,6465 yuans pour un dollar à 15H30 GMT contre 6,6615 yuans jeudi à 14H55 GMT.



L'once d'or a fini à 1.285,30 dollars au fixing du soir, contre 1.289 dollars jeudi.



AFP