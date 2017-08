Bejaia : Fête des paysans des montagnes à Tardam (Toudja)

Des milliers de personnes ont fêté la montagne vendredi à Tardam (Toudja), à 60 km à l’ouest de Bejaia. Venus de l'ensemble des villages de la région, tous ont partagé, en plein air, dans une grande convivialité le repas du paysan, rendu honneurs aux artisans et paysans qui se sont singularisés à l’occasion en étalant des produits de qualité voire originaux.

Initiée par l’association Assirem Gouraya, la fête s’est déclinée en une foule d'activités dont des expositions de produits maraîchers et fruits, d’ustensiles araires anciens et produits d’artisanat, le tout entrecoupé d’un concours culinaire, de présentation de produits de conservation naturels et biologique, à l’instar de la tomate séchée, de l’ail confit ou de farine à base de petits pois.

Les surprises étaient en effet légions. Les convives ayant eu droits à des séances de dégustation, d’initiation à la découverte et de rencontre avec le patrimoine national, culturel et historique. Des soufflets de forge datant de l’époque berbère antique ont été exposés, ainsi que des jarres aussi anciennes mais qui restent d’actualité chez beaucoup de paysans.

Niché à près de 1.000 mètres d’altitude, le village de Tardam continue en effet à protéger et à couver jalousement tout un savoir-faire historique ancestral, entièrement dédié à la montagne et ses valeurs.

Les visiteurs ont profité aussi de l’occasion pour crapahuter de colline en colline, de s’initier à des exercice d’escalades de montagne et se délecter de quelques randonnées, uniques sinon originales.

