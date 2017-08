Conférence sur le Mouvement culturel berbère (MCB) ce vendredi à At Youcef Ouali

Le vendredi 25 août, de 16h00 à 18h00, le comité du village Ait Youcef Ouali organise une conférence débat sur le thème "Le mouvement berbère : quels apports pour la société et la démocratie ?".

Pour cette louable occasion, quatre figures du Mouvement culturel berbère et de la lutte pour la liberté d'expression feront le déplacement.

Said Khellil, ancien 1er secrétaire national du FFS, l’un des leaders du MCB et ancien détenu du printemps berbère 1980, interviendra sur le thème "Le mouvement berbère : quels apports pour la société et la démocratie ?".

Brahim Tazaghart, militant du Mouvement culturel berbère, écrivain et éditeur, s’exprimera sur "Le rôle actif joué par les militants du mouvement berbère dans le combat pour la liberté et la démocratie".

Saïd Chemakh, enseignant et chercheur au département de langue et culture amazigh de Tizi-Ouzou, parlera de "La berbérité : langue, culture et civilisation".

Enfin, Nacer Haddad, militant du Mouvement Culturel Berbère (MCB), répondra à la question : "Qu'est-ce qu'être militant au sein du Mouvement Culturel Berbère (MCB)?". La rencontre sera une occasion pour les jeunes générations de faire le point sur les luttes passées avec ces intervenants et de se projeter dans l'avenir.

La rencontre aura lieu à 18 h au village Ath Youcef Ouali, commune Itourar (Iferhounène), wilaya de Tizi-Ouzou.