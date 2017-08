Les inscriptions pour les cours de kabyle sont ouvertes à l’école kabyle Azar de Québec

L’école Kabyle Azar a été inaugurée l’année passée par l’association Forum Kabyles de la Ville de Québec (http://kabyles2quebec.com/fk2q/), le 2 octobre 2016 dans la ville de Québec.

L’école a réalisée de grands succès dans l’apprentissage de la langue Kabyle aux enfants en introduisant de nouvelles méthodes dans l’apprentissage selon plusieurs volets à savoir : 1- Apprentissage par des cours théoriques en classe. 2- Apprentissage par l’utilisation de la musique et de la chanson Kabyle (Création d’une chorale). 3- Apprentissage par audiovisuel et le cinéma ; Des fils et dessins animés en langue Kabyle sont visualisés périodiquement aux enfants de l’école Azar de Québec afin de développer l’écoute et la compréhension des faits purement en leur langue maternelle « Le Kabyle ». 4- Apprentissage par des sorties pédagogiques et des excursions d’exploration pour enfants. 5- Apprentissage par l’art et l’artisanat (dessins de motifs Amazigh en général et Kabyles en particulier). 6- Apprentissage par les activités sportives: Une équipe de Soccer (football) est voie de création. L’équipe sera dirigée par un entraîneur kabyle et les enfants pratiqueront à discuter et parler en kabyle lors de leurs séances d’entraînement et les matchs de compétition. De même, un manuel scolaire en langue Kabyle pour l’école Azar est en phase préparatoire.

Le manuel inclus les deux transcriptions de la langue : le Tifinagh et le Latin avec de belles illustrations qui seront réalisées par des étudiants des beaux-arts Kabyles. Une bonne initiative de la part de l’école Azar pour aider nos artistes en Kabylie, de leur faire de la visibilité et à promouvoir notre langue et notre culture Kabyle de la grande famille Amazigh au Canada. Pour les inscriptions: Les inscriptions pour cette année scolaire sont à 190$ par enfant et par année. Des rabais s’appliquent selon le nombre d’enfants inscrits par famille. Par vraiment cher pour apprendre notre langue à vos enfants !

Message de l’école Azar : Azul Fellawen sumata, On s’approche de la fin des vacances et il est temps de commencer à préparer les inscriptions pour l’année scolaire 2017/2018. Pour cela nous avons besoin de savoir le nombre et l’âge des élèves à inscrire. Nous vous invitons à nous communiquer le nombre d’enfants à inscrire ainsi que leur âge pour qu’on puisse préparer les listes, réserver les classes et mieux adapter à leur besoins la rentrée scolaire. Nous avons fixé la date du début des cours au 1er octobre 2017. Il y aura une réunion des parents le 24 septembre au centre communautaire Ferland pour faire le bilan de l’année qui vient de s’achever. Nous en discuterons des points positifs, des points négatifs et des améliorations qu’on peut y apporter. Nous espérons être aussi nombreux que l’année dernière, sinon plus…. Une classe sera ouverte aussi bien pour accueillir les adultes désirants apprendre à écrire notre langue. Il n’est jamais trop tard pour bien faire et ainsi donnons l’exemple à nos enfants.

Pour vous inscrire suivez le lien du site : http://kabyles2quebec.com/fk2q/formulaires/ Thanmirth, Ar Tufat a y a tematen. Le Forum Kabyle de la Ville de Québec (FKVQ) est vraiment une association qui travaille, qui avance et qui innove dans les façons de faire afin de sauvegarder et promouvoir notre langue et notre culture dans la diaspora Kabyle. Ça mérite de l’encourager et de la soutenir dans ses activités culturelles et pour son école Azar en offrant vos dons : - Aller sur le site de FKVQ ( http://kabyles2quebec.com/fk2q/ ) - Cliquer sur : l’Ardoise « Soutenez-nous. Faites un don » ou cliquer sur le lien : https://www.paypal.com/donate/? token=9CLGlXi8h64wk4CSw6keClRWHzCjHEs33Ez3qBaVYOHwxMfKQNSGWanFZoVnVx77DPAkm&country.x=CA&locale.x=CA