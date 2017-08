L'Algérie relancera l'importation de bovins

L'ère Tebboune est bien terminée manifestement. Le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche procèdera, prochainement, à la relance de l'importation de bovins, a indiqué un responsable au ministère à l'APS.

"Les services vétérinaires s'attellent aux préparatifs organisationnels et aux démarches juridiques en vue de relancer l'importation de bovins notamment ceux destinés à l'engraissement", a déclaré le directeur des services vétérinaires par intérim et Inspecteur vétérinaire principal chargé du contrôle sanitaire au ministère, Khaled Bara.

L'activité a été gelée depuis mars dernier après l'apparition de foyers de grippe aphteuse de type "A" qui a affecté quelques bovins (vaux d'engraissement) dans plusieurs wilayas, a précisé la même source.

S'agissant des mesures préventives prises en vue d'empêcher la contamination, toutes les inspections vétérinaires de wilayas ont été mobilisées pour procéder à l'isolement des bovins affectés par le virus afin d'empêcher sa propagation. Un système de contrôle sanitaire a été en outre mis en place au niveau de toutes les wilayas.

Le ministère concerné a interdit la circulation du cheptel de et vers chaque wilaya affectée, tout en autorisant seulement leur déplacement direct vers les abattoirs après l'obtention du "certificat sanitaire" délivré par les services vétérinaires.

Après avoir été affectée par la fièvre aphteuse à travers 18 wilayas en 2014, l'Algérie a pris toutes les mesures appropriés en obtenant et distribuant plus de 2 millions doses de vaccins. Un milliard de dinars est consacré chaque année pour obtenir des vaccins contre la fièvre aphteuse, la rage, la variole et la brucellose.

Avec APS