Ankara recommande l'arrestation d'un écrivain allemand d'origine turque

Un écrivain allemand d'origine turque, Dogan Akhanli, a été arrêté samedi en Espagne à la demande de la Turquie, a annoncé le ministère allemand des Affaires étrangères qui a demandé à Madrid de ne pas l'extrader vers la Turquie.

Cette requête a été transmise par l'ambassade d'Allemagne "à un haut niveau" diplomatique aux autorités espagnoles, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères à Berlin. Les autorités allemandes ont également demandé au gouvernement espagnol de permettre "une assistance consulaire aussi vite que possible" après l'interpellation de l'écrivain.



Le député des Verts allemands, Volker Beck, avait auparavant annoncé l'interpellation de M. Akhanli. "J'ai demandé au ministère allemand des Affaires étrangères d'immédiatement tout entreprendre auprès des autorités espagnoles pour empêcher une extradition vers la Turquie", avait-il affirmé. De son côté, le ministère espagnol de l'Intérieur n'était pas à l'heure actuelle joignable pour des commentaires.



Selon le journal régional Kölner Stadt-Anzeiger qui cite son avocat allemand, l'écrivain, né en 1957 en Turquie et qui vit depuis 1992 à Cologne (ouest de l'Allemagne), a été interpellé samedi matin à 8h30 heure locale (07h30 GMT) à Grenade (Andalousie, sud) par des policiers espagnols qui disposent d'une notice rouge d'Interpol.



Cette arrestation montre que le président turc Recep Tayyip Erdogan cherche à "étendre son pouvoir au-delà des frontières de son pays, à intimider les voix critiques et à les poursuivre dans le monde entier", a martelé Volker Beck.



Dogan Akhanli, qui a notamment écrit une trilogie évoquant le génocide des Arméniens, fait l'objet de poursuites en Turquie, explique le journal de Cologne sans autres précisions.



L'écrivain présenté comme un critique du régime turc a déjà eu à faire à la justice turque. Soupçonné d'être impliqué dans un vol à main armée en 1989, il avait été arrêté à son arrivée à Istanbul en 2010. Il avait finalement été relâché puis innocenté avant qu'une cour d'appel n'ordonne une nouvelle procédure. Des députés Verts allemands avaient assuré que ces poursuites avaient un caractère politique.



C'est "une chasse orchestrée du gouvernement turc contre des têtes pensantes critiques à l'étranger", a par ailleurs commenté son avocat, Ilias Uyar, cité par le Spiegel sur son site internet.



Il y a actuellement 10 citoyens allemands, certains ayant la double nationalité, détenus en Turquie, selon les autorités allemandes. Parmi eux, Deniz Yücel, un journaliste germano-turc, correspondant du quotidien allemand Die Welt, emprisonné depuis février.



Les relations entre la Turquie et l'Allemagne se sont particulièrement tendues depuis le putsch manqué du 15 juillet 2016, imputé au prédicateur Fethullah Gülen, qui nie les faits.

