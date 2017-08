La fête du tapis d'Aït Hichem : la résistance d'une femme

En dépit de toutes les intrusions qui souillent l'espace, la culture, les coutumes et les valeurs de la Kabylie avec la complicité d'une partie de ses hommes qui ont piétiné le burnous pour se vêtir du qamis bédouin et de certaines de ses filles sans repères qui ont remplacé la belle robe de nos mères par le djelbab importé des monarchies du Golfe qui répriment les droits les plus fondamentaux des femmes, la Kabylie survivra et sa culture avec.

Oui, elle survivra grâce à la digne progéniture de cette région rebelle et résistante. Cet espoir, nous l'avons ressenti en rencontrant Madame Taous Aït Ouazou la présidente de l'Association des femmes tisseuses pour la sauvegarde et la promotion du tapis d'Aït Hichem"

Cette enseignante à la retraite qui nous a reçus avec gentillesse et un large sourire. En vrai, cette grande disponibilité cache les efforts de cette dame combattante qui refuse de baisser les bras devant le désert culturel qui rampe sur la région de l'ex-Michelet comme sur toutes les agglomérations du Djurdjura.

La rencontre a eu lieu à Aït Hichem et qui dit Aït Hichem dit haut lieu du tapis ancestral kabyle. Ce beau tapis qui servait de livre et d'espace de liberté sur lequel la femme kabyle exprimait ses joies ses peines et ses sentiments les plus intimes par des symboles purement berbères. Un patrimoine identitaire sans égale valeur. Ce tapis n'a résisté au temps et aux tentatives malsaines qui veulent gommer l'authentique identité de l'Algérie de Massinissa que par la lutte et la résistance des gens de la trempe de Madame Taos Aït Ouazou. Dans son inimitable modestie, cette dame nous a pourtant suppliés de ne pas faire la lumière sur sa personne, mais porter uniquement sa voix pour qu'elle soit entendue par tous ceux qui sont jaloux de leur culture afin de sauvegarder et de sauver ce tapis qui est en déclin par manque de jeunes filles qui doivent prendre la relève.

Madame Ait Ouazou nous a reçus dans un vétuste local de l'école primaire de ce haut village qui se situe à 1153 mètres d'altitude. Une école qui a vu bien des génies en sortir pour gagner le monde. Ce petit local dépourvu de tout excepté de la volonté de fer de cette dame et du comité du village que nous avons trouvé affairé sur la préparation de la fête de ce tapis qui a lieu du 17 au 21 août 2017. Ce petit local donc qui sert de salle de réunion reflète le manque de moyens auquel fait face cette équipe qui se bat contre vents et complots pour .

À rappeler que le centre du métier à tisser d'Aït Hichem est né en 1892 et que la fête du tapis est organisée dans ce lieu où il a vu le jour depuis 1989, mais la transformation de cette fête en festival a délocalisé cette festivité vers la ville des Genêts. Le vide laissé par ce déracinement est devenu insupportable pour madame Taous, les doyennes des tisseuses et tous les citoyens de cette localité. C'est de cette soif de remettre le figuier à sa place comme disent les Kabyles que "l'association des femmes tisseuses pour la sauvegarde et la promotion du tapis d'Aït Hichem" est née.

Le lancement du festival a attiré du monde. Des citoyens comme des représentants des autorités. C'est dire l'engouement des citoyens à ce genre de rendez-vous. La présidente de cette association a refusé gentiment de nous parler des problèmes rencontrés et des tracasseries administratives auxquelles elle avait fait face. Elle nous a répondu par le proverbe kabyle qui dit : "les peines ne comptent pas". "Notre but, dit-elle est de redonner vie à ce tapis et faire entendre mon appel à travers votre journal pour que les jeunes filles rejoignent ce centre". Elle nous a assuré qu'en plus de la sauvegarde de ce trésor millénaire la fille qui apprend ce métier et fera carrière son avenir économique sera assuré, car c'est très rentable. Elle a tenu à remercier tous ceux qui ont participé à la naissance de cette association et à tous ceux qui contribuent pour la préservation de ce tapis et qui travaillent sans relâche pour la réussite de cette fête qui renaît de ses cendres. Signe de grandeur d'âme de cette association ? Elle vient d'annoncer qu'elle allait reverser sa recette des entrées à Said Boukhari, ancien militant du MCB et de la démocratie, actuellement malade et ainsi l'aider à prendre en charge ses soins.

Rachid Mouaci

Programme :

Dimanche : Conférence sur l'artisanat est au programme à 15h. Elle sera animée par l'écrivain et chercheur Rachid Oulebsir. Elle sera suivie d'une pièce de théâtre à 18h. La cérémonie de clotûre et de remise des prix est prévue lundi à partir de 10h.