Plus de 400 morts dans des inondations catastrophiques au Sierra Leone

Le pays est secoué par une grande crise humanitaire et sanitaire.

Plus de 400 personnes ont trouvé la mort dans les inondations catastrophiques qui ont frappé lundi la Sierra Leone et 600 personnes sont toujours portées disparues, a déclaré, vendredi 18 août, le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Elhadj As Sy, devant des journalistes à Genève.