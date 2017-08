Gouvernement Ouyahia : seuls trois ministres sont nouveaux !

Le nouveau gouvernement, nommé jeudi par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et conduit par M. Ahmed Ouyahia, est marqué par la désignation de trois nouveaux ministres et le maintien du reste de l'ancienne équipe gouvernementale.

Le nouveau gouvernement, qui compte 27 départements ministériels dont quatre ont été confiés à des femmes, enregistre le retour de M. Youcef Yousfi au gouvernement en tant que ministre de l'Industrie et des Mines en remplacement de M. Mahdjoub Bedda.

M. Yousfi a été ministre de l'Energie à plusieurs reprise entre 1997 et 2015, et a également dirigé le ministère des Affaires étrangères entre décembre 1999 et août 2000.

Il a été aussi ministre délégué auprès du Chef du gouvernement entre août 2000 et mai 2001, comme il a été Premier ministre par intérim de mars à avril 2014.

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme, et de la Ville a été confié à M. Abdelwahid Temmar qui remplace à ce poste M. Youcef Chorfa. Avant sa nomination à la tête de ce ministère, M. Temmar occupait le poste de wali de Mostaganem et maitrise bien le secteur dont il a la responsabilité dans le nouveau gouvernement puisqu'il a été directeur de l'urbanisme dans la wilaya d'Oran et au ministère de l'Habitat.

Pour sa part, M. Mohamed Benmeradi, nommé ministre du Commerce à la place de Mohamed Saci, fait lui aussi son retour au gouvernement après avoir été par le passé plusieurs fois ministre.

Diplômé de l'Ecole nationale d'administration (ENA) et ancien directeur général du domaine national, M. Benmeradi fait en mai 2010 son entrée dans le Gouvernement de M. Ouyahia comme ministre de l'Industrie, de la PME et de la promotion de l'investissement. En septembre 2012, il est nommé ministre du Tourisme et de l'Artisanat dans le Gouvernement d'Abdelmalek Sellal.

Le Président Bouteflika avait mis fin mardi aux fonctions du Premier ministre Abdelmadjid Tebboune et nommé Ahmed Ouyahia à ce poste et ce, en application de l'article 91, alinéa 5 de la Constitution et après consultation de la majorité parlementaire.

