Rif : le message d'Akal Azeggagh

Les Rifains viennent d'enterrer le premier mort causé par la répression de la manifestation du 20 juillet 2017 (1) à El Hoceima.

L'enterrement du jeune Imad El-Attabi, blessé par la police et dans le coma depuis cette manifestation, déclaré mort le 8 août dernier, a eu lieu le 9 août au cimetière d'Akal Azeggagh dans le quartier Boujibar (2) à Taghzut (El Hoceima).

Le message délivré par les centaines de jeunes Rifains lors de cet enterrement est on ne peut plus clair : "Nous n’oublions pas" et "ce décès sera gravé dans la mémoire collective du Rif".

Plusieurs blessés, dont certains très graves, sont dans les hôpitaux et des centaines de prisonniers sont encore détenus dans les prisons du makhzen

Une semaine après l'enterrement d'Imad, le Roi Mohammed VI arrive dans la province d'El Hoceima, non pour présenter ses condoléances à la famille ou pour écouter les Rifains et résoudre les problèmes du Rif, mais… pour passer des vacances dans sa propriété de Bousekkour !

L'information est sans ambiguïté : "Le Roi Mohamed VI est arrivé hier soir (16/08/2017) à Al-Hoceima où il possède un campement balnéaire à Bousekkour, une commune située dans la province. Le roi Mohamed VI passe chaque été une partie de ses vacances estivales dans la ville rifaine où il installe un campement balnéaire."

Ainsi donc, le roi passe son confort et la villégiature avant les intérêts du Maroc.

Pour ceux qui espéraient une évolution du makhzen vers la restauration de la citoyenneté au Maroc, ce geste hautement symbolique vient de mettre fin à leurs illusions : le monarque est toujours sur la position du conquérant. Il vient de le confirmer doublement :

En venant planter sa tente (de bédouin) en terre marocaine.

En provocant la population du Rif et particulièrement celle de Taghzout/El Hoceima dans le deuil de l'enterrement du jeune Imad Attabi, qui était sorti manifester pacifiquement son ''ras le bol'' contre le makhzen, comme tous les jeunes de sa génération, le jour anniversaire de la grande bataille d'Anwal.

Chacun le sait, on ne méprise pas un peuple indéfiniment. Et le jour viendra / Ad d-yas wass...

Aumer U Lamara, écrivain

Notes :

(1) 96eme anniversaire de la bataille d'Anwal, victoire des Rifains contre l'armée espagnole au début de la guerre du Rif.

(2) Mohamed Boujibar était l'un des compagnons de Muhend Abdelkrim lors du soulèvement et de la République du Rif (1920-1926), chargé des finances.

http://www.rifonline.net/Le-Roi-Mohamed-VI-arrive-a-Al-Hoceima_a1965.html