L’équation pouvoir-peuple : soit, ils sont fous, ou alors nous sommes tous c.. !

Pas la peine de revenir et de ressasser les sorties de Djamel-Ould Abbes, le Docteur es-chitta honoris-causa d’El-Mouradia, ce lieu de règne, en véritable université de la supercherie érigé !

Pas la peine de revenir sur les élucubrations de Saadani, le drebki de profession lequel, entre deux "chetahates" bien exécutées, se retrouve sous les projecteurs et au sommet de la famille FLiN-tox propulsé !

Pas la peine de faire ressortir de nos mémoires l’ombre de Belkhadem l’embastillé lequel, du jour au lendemain, se retrouve de son siège éjecté, sans que l’on sache, à ce jour, les faits graves (dixit Aek el-Mali) qu’ils lui étaient reprochés !

Pas la peine de revenir sur ces images d’un Saïd l’accessible (*) exubérant au beau milieu d’un enterrement, emporté par la forte dose de confiance et de soutien que lui vouent tous ces lèche-bottes de la nébuleuse FLiN-tox, à l’image de ce même Ould-Abbes, lequel nous demande, en toute solennité, de faire preuve de patience avant de voir nos vœux exaucés ! ceux qu’un Saïd, qui n’est pas encore suffisamment concocté pour bien naître, soit porté à la chefferie des arcanes du pouvoir d’Alger !

Pas la peine de revenir sur le périple Tebboune et la trajectoire qui le mène de l’aéroport Houari Boumediene à la Moldavie, après une escale et un petit coucou à la petite maman la France, avant de fermer la boucle et revenir à Alger pour retrouver son bureau par Ouyahia, le pulsar politique (**), occupé ! Ce KDS qui n’en finit pas de tomber dans la disgrâce et la grâce de tous les putschistes FLiN-tox qui se sont succédés aux rênes de nos destinées !

Pas la peine d’en rajouter ! Pas la peine !

Le plus désarçonnant ! le plus déroutant ! ce qui interloque le plus dans les derniers rebondissements du feuilleton politico-médiatique estival, c’est la dernière sortie de Rachid Boudjedra. Encore lui, diriez-vous !? Oui, encore lui ! parce que tout simplement, en ce qui me concerne, il représente ma pilule anti-déprime, une pilule sous forme de vidéo que je visionne et dont je me délecte chaque fois que je ne sais plus distinguer le el-waw du el-qaf (***) politique qu’on nous fait ingurgiter ! De ce fait, comme le ferait une inconditionnelle groupie, je suis à l’affût de chacune de ses sorties !

Tout le monde se souvient du fameux "ach-koune-enta" lancé par Boudjedra à l’adresse de Saïd Bouteflika, le frère de notre bien aimé président qui venait le soutenir dans son affaire de caméra cachée infâme diffusée par Ennahar TV !

Eh bien, figurez-vous que ce dimanche 13 août, on apprend, de l’aveu même de Rachid Boudjedra (****), que Saïd et lui seraient de vieux camarades syndicalistes qui se seraient bien fréquentés au Parti Socialiste (lequel ? le FFS ou le PS français, le PAGS... allez savoir !) et qu’il lui aurait susurré à l’oreille, pendant la savoureuse interaction, "c’est de l’ignominie, ce qu’ils vous ont fait" et du "echkoune-enta" qui s’en était suivi : ne t’inquiète pas Boudjedra, tu vas bientôt être surpris ! Une surprise réservée à un vieux compagnon de lutte, en somme. Mais à quelle surprise faisait donc allusion notre intellectuel engagé qui, par toutes sortes de positions et de revirements, ne finit pas de nous étonner ? De celle du limogeage de Tebboune ? Si c’est de cela qu’il s’agit, on peut en déduire qu’à peine une semaine s’est écoulée entre la nomination du premier ministre et la décision de son éjection ! Et, corollaire logique (dans mon référentiel d’analyse), le CLAN qui a nommé Tebboune, au nom du président est en opposition frontale avec le CLAN qui l’a dégommé, au nom du même Bouteflika ! Car on ne nous fera pas croire que c’est le pauvre Abdelaziz qui change ainsi d’avis comme de chemise ! Si c’est le cas, cela relève de la haute psychiatrie ! Faudrait peut-être solliciter l’éminent Docteur es-hef-et-du-koulchi-labbes, Djamel Ould Abbes ! D’ailleurs, à propos de chemises, le "pauv" Abdelaziz peut-il vraiment les enfiler sans l’aide d’une tierce personne ? Il n’est, de ce fait, pas trop difficile de conclure qu’il ne peut en être autrement des chemises et des chapeaux politiques que son entourage lui enfile au gré et aux humeurs des plus proches du cabinet, au sens propre comme au figuré !

Madre-de-Dios d’Alger ! quel casse-tête à ton sommet !

Quoiqu’il en soit, décoder tout ça, j’avoue que ma petite cervelle n’y arrive pas ! De ce fait, de deux choses l’une, soit tout ce beau monde opère et raisonne dans un référentiel supérieur décalé de celui de nos petites cervelles d’en bas, ou alors ils sont tellement fous que les suivre dans leurs délires nous fait courir le risque d’être contaminés par ce déséquilibre cérébral incurable qui semble faire des ravages au sommet, été après été, depuis celui de l’invasion des frontières par Boukherouba et son armée, avec le "Big" aek-el-Mali entraîné malgré lui dans la foulée !

Au secours Sigmund ! Pour paraphraser quelques ex-fidèles lecteurs du Matindz dont l’inquiétante disparition de ces colonnes du délire à contre-courant FLiN-toxo-Coranique nous inquiète bien plus que les simagrées politiques de Saïd et Cie !

Kacem Madani

Références

(*) Lors de la visite de Zidane en Algérie, Saïd s’est fendu de la phrase mémorable « tu as mon numéro, je suis accessible !» sur le perron d’el-Mouradia ! Comme si le séjour de Zidane pouvait dépendre de quelconque haute intervention de ces luc-terreux ! D’où ce surnom qui lui va comme un gant !

(**)http://www.lematindz.net/news/17691-ahmed-ouyahia-le-pulsar-politique-est-de-retour.html

(***)http://www.lematindz.net/news/17618-rachid-boudjedra-sur-echourouk-tv-non-je-ne-crois-pas-en-dieu.html

(****) Rachid Boudjedra : Ce que Saïd Bouteflika m’a promis ; tsa, 13 aout 2017.