Le président égyptien veut étendre son influence en Afrique

Le maréchal-président égyptien Abdel Fattah al-Sissi entame une longue tournée en Afrique.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a cherché cette semaine à renforcer l'influence de son pays en Afrique avec une mini-tournée dans quatre pays et a fait escale mercredi au Gabon, après la Tanzanie et le Rwanda, et avant le Tchad .