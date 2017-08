Irdjen, fête la culture et l’histoire : les voix kabyles de la radio

C’est parti ! Les journées culturelles d’Irdjen reviennent cette année dans leur 3ème édition. Toujours sous l’intitulé Irdjen fête la culture et l’histoire, cette manifestation annuelle tend à avoir un ancrage pérenne dans le paysage socioculturel de la commune. Le succès des précédentes éditions encourage les organisateurs à maintenir ces rencontres tout en cherchant à étoffer leur contenu pour leur conférer une dimension rassembleuse par la valorisation et la diffusion de notre patrimoine culturel et historique à même d’impulser une dynamique pour les activités culturelles dont la commune d’Irdjen a grandement besoin.

L’édition de cette année fixée du 19 au 24 août 2017 sera centrée sur l’évocation des voix kabyles de la radio, de ces pionniers qui ont posé leurs voix sur le micro et qui ont fait de leur démarche parfois personnelle une action collective. Notre action répond au devoir de mémoire et de reconnaissance à l’égard de ces bâtisseurs qui ont osé braver l’interdit social, subir les brimades familiales,…. Cette évocation, aujourd’hui, sera le témoignage de notre gratitude et de notre respect pour le travail accompli. Ils ont transmis aux générations suivantes l’amour du métier, l’ardeur et le professionnalisme qui caractérisa de nombreuses équipes bien longtemps après.

Le programme de la semaine s’articulera autour d’expositions, conférences, tables rondes, émissions de radio en enregistrement public et projection de films. On retrouvera des témoignages audio et vidéo des animateurs, des échos sonores et extraits d’émissions radiophoniques, des conférences sur La Radio d'expression kabyle, pépinière culturelle et artistique, sur la Protection et la sauvegarde du patrimoine artisanal, sur Tajmaat comme conseil villageois ou organisation politico-économique, projection du film Hnifa, une vie brûlée, des activités de l’APC d’Irdjen avec un recueillement au carré des martyrs d’Irdjen, l’inauguration de l’antenne de mairie à Alma, une cérémonie de remise de prix aux lauréats des examens scolaires.

Cette rencontre intégrera un volet formation qui offrira aux jeunes, souvent adhérents et acteurs culturels, la possibilité de bénéficier des enseignements artistiques qui seront dispensés par des professionnels lors des ateliers ouverts durant ces journées.

Partenaires institutionnels:

Assemblée populaire communale d'Irdjen

Direction de la culture de la wilaya de Tizi-Ouzou

Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou

La Radio Nationale Chaine II

La Radio Tizi-Ouzou

Bibliothèque communale d'Irdjen

Partenaires associatifs:

Irjen Tura-Syine Sya

Ameziav n lehna de Boudjellil

Amar u Said Boulifa d'Adeni

Dans le programme : Bibliothèque communale d’Irdjen du 19 au 24 août 2017

Samedi 19 août

14h - Exposition sur le thème « regard sur l’histoire de la radio kabyle »

15h – Cérémonie d’ouverture : témoignages des acteurs de la radio

18h - Emission de radio à partir d’Irdjen - enregistrement public

Dimanche 20 août

09h - Recueillement au carré des martyrs d’Irdjen

10h - Inauguration de l’antenne de mairie à Alma

14h - Cérémonie de remise de prix aux lauréats des examens scolaires

15h - Conférence par Abdel Madjid Bali, ancien producteur radiophonique

La Radio d'expression kabyle, pépinière culturelle et artistique (1948-1980)

Alliée de l'oralité et vecteur de modernité

Lundi 21 août

15h – Emission radio- enregistrement public

Animation radiophonique : La radio aujourd’hui

Mardi 22 août

15h - Conférence par le Professeur Mohamed Dahmani et Docteur Belkacem Haouchine

Protection et sauvegarde du patrimoine artisanal

Mercredi 23 août

16h - Projection de film-débat

Hnifa, une vie brûlée de Ramdane Iftini

Jeudi 24 août

15h00 - Conférence par Saïd Bouterfa, écrivain chercheur

Tajmaat : conseil villageois ou organisation politico-économique