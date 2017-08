"Ouyahia n'est pas honnête", persiflait Amar Saadani (Vidéo)

L'ancien secrétaire général du FLN et porte-voix du clan Bouteflika jusqu'à il y a quelques mois ne porte pas dans son coeur le nouveau Premier ministre. Il l'avait dit haut et fort du temps de sa superbe.

Le retour au Premier ministère d’Ahmed Ouyahia sonne comme un camouflet au FLN. On se souvient des déclarations incendiaires d’Amar Saadani. Fin mars 2016, le SG du FLN chargeait gravement Ahmed Ouyahia, indiquant qu’il "n'est pas honnête avec le Président et son objectif est d'être candidat aux présidentielles de 2019".

Amar Saadani a la dent dur contre Ouyahia, ajoutant : "Il vit toujours dans les années 90 et on n'a pas confiance en lui". Puis dans la perspective de 2019, l’inénarrable Saadani avait soutenu ceci : "Nous, on ne soutiendra pas Ouyahia". Voilà qui était clair pour l'époque.

Cependant depuis, Amar Saadani a disparu des radars après avoir servi de porte-flingue au clan au pouvoir.

Le FLN, toujours heureux majoritaire à l'APN n'a pas son premier ministre. Quant à Ahmed Ouyahia, il revient par la grande porte et s’adjuge le premier ministère même si le RND qu'il préside n'a qu'une centaine de députés. Qu'en pense Ould Abbès, le patron du FLN ?

