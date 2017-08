Un comité de solidarité avec Saïd Boukhari est né

Said Boukhari, grand militant du Mouvement culturel berbère et de la démocratie est actuellement gravement malade. Pour lui apporter soutien, des citoyens, d’anciens compagnons de lutte se sont constitués en comité de solidarité.

Réunis ce jour, lundi 14 août 2017 à 14 h au siège de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, les membres du comité de solidarité "Les Amis de Said Boukari" ( voir liste ci- jointe) et après débat et échange autour des meilleures actions à entreprendre en vue de venir en aide à Dda Said et à sa famille, ont décidé à l'unanimité d'installer un comité permanent chargé des missions et tâches suivantes :

- Ouverture et communication d'un compte bancaire et organisation de la collecte financière : confiées à Messieurs Mokrane Semmah et Ahmed Sadi.

- Communication et information : Said Chemakh.

- Relations avec les institutions : Madame Moula Wezna.

- Organisation d'un gala de solidarité : action pilotée par Mr Mahfoud Belabas.

- Suivi et prise en charge médical : Said Khellil.

- Coordinateur : Tahar Khouas .

Par ailleurs, il a été décidé et après accord de ses responsables, d'élire domicile au siège de la ligue algérienne de défense des droits de l'Homme (Tizi-Ouzou) où une permanence sera assurée dès le Mardi 15 08 2017 d'une part, l'ouverture d'une page " événement" FB, dédiée à l'action de solidarité, d'autre part .

Le comité lance un appel à toutes et à tous à venir renforcer et/ ou prêter main forte aux membres du comité.

P/ le comité

Le coordinateur : Tahar Khouas

Liste des présents :

Khouas Tahar, Chemakh Said, Moula Wezna, Talbi Salah, Hamadi Ramdane, Ziri Mohamed, Haddad Nacer, Yefsah Abderrahmane, Belabbas Mahfoud, Nessah Mokrane, Oul Ouali Samy Hassani, Bacha Karim, Benhadji Ahcene, Becha Samir, Nait Abdellah Mohand, Gacem Mokrane, Hebib Youcef, Moula Hocine, Halit Salem, Ait Yahia Ouali, Sadi Ahmed, Haddoum Kamela, Wanzar Samir, Irnatene Kaci, Akir Ahmed, Aissiouane Yacine, Hessas Malik, Hadj Arab Lila, Ikarbane Mohamed, Daid Mohamed, Radji Youcef, Bensaid Lounes, Ait Menguellet Ouahab...