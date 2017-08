Aigle Azur rassure : pas de perturbations sur les vols de mardi !

Les vols d'Aigle Azur, qui dessert notamment l'Algérie, seront "opérés normalement" mardi, comme dimanche, malgré une grève tournante des hôtesses et stewards pour leurs rémunérations et conditions de travail, a indiqué dimanche la direction de la deuxième compagnie aérienne française.

Il n'y "aura pas de perturbations (pour les passagers), tous les vols seront opérés normalement mardi", a assuré à l'AFP une porte-parole d'Aigle Azur.



La compagnie avait déjà indiqué samedi que cet appel à la grève tournante, de dimanche à mardi, lancé par le SNPNC/FO, syndicat majoritaire chez les PNC (personnel navigant commercial), serait "sans conséquence pour les passagers" dimanche et lundi, avec seulement des vols "faiblement impactés" lundi.



Il n'y a "pas eu de vols annulés" dimanche mais, "en interne, ils ont souffert en termes d'organisation", a affirmé de son côté Denis Sanchez, représentant du SNPNC/FO. Pour assurer son programme, la compagnie a dû "recomposer les équipages de plus de 80% de ses vols" prévus dimanche, a-t-il souligné, se félicitant que "l'objectif (soit) atteint" pour le mouvement.



Le SNPNC/FO avait déposé fin juillet un préavis de grève couvrant la période du 1er août au 31 octobre. Dans ce cadre, il a appelé les hôtesses et stewards à cesser le travail du 13 au 15 août, par roulement. Dimanche, le mouvement a affecté la base parisienne. Lundi, ce sera au tour de celle de Lyon et mardi celle de Marseille.



La grève vise à appuyer la négociation en cours de l'accord collectif des PNC, dénoncé en 2014. Protestant contre le gel des salaires depuis trois ans et des conditions de travail "très difficiles", avec des personnels "à bout", le syndicat réclame notamment la "fin du gel des rémunérations et la mise en place d'une nouvelle grille de salaire", une "augmentation de l'intéressement sur les ventes à bord" et la "création d'une prime d'ancienneté compagnie".



Il demande également "l'équilibrage des plannings" ou encore "l'arrêt immédiat du recours à l'emploi des PNC en intérim". Une rencontre avec la direction est prévue mercredi selon M. Sanchez.



Aigle Azur emploie quelque 1.200 salariés et dessert l'Algérie, le Portugal, le Mali, la Guinée, le Liban, la Chine et le Sénégal, à raison de 300 vols réguliers chaque semaine.

AFP