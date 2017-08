Le cours du pétrole reprend sa baisse sur le marché

Les cours du pétrole continuaient de reculer vendredi, les inquiétudes sur un excès d'offre mondiale reprenant le dessus.

Vers 04H45 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en septembre, perdait 12 cents à 48,47 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en octobre, cédait 17 cents, à 51,73 dollars.



Un rapport de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) selon lequel la production d'or noir avait augmenté en juillet pèse sur le marché, selon les analystes. De la même manière, des informations selon lesquelles un champ pétrolier du géant russe Gazprom va reprendre du service ajoute au sentiment baissier.



Les investisseurs préféraient se concentrer sur ces éléments plutôt que sur l'annonce mercredi d'un recul des stocks de brut américain, ajoutent les analystes.



"La nuit dernière, Gazprom a déclaré qu'il était "économiquement possible" de reprendre la production sur l'un de ses champs à l'arrêt, à l'expiration de l'accord Opep/non Opep" sur une limitation de la production, a déclaré Greg McKenna, analyste chez AxiTrader.



Pays Opep et non Opep ont décidé fin 2016 de réduire leurs extractions, jusqu'en mars 2018, afin de tenter de rééquilibrer le marché mondial.



"Nous savons que le président russe (Vladimir) Poutine tenait à participer aux efforts pour stabiliser le marché pétrolier. Mais nous avons aussi entendu à de nombreuses reprises de la part des Russes, et des producteurs russes, qu'une fois que l'accord aura pris fin, la Russie va réamorcer la pompe", a-t-il ajouté.



Jeudi à la clôture, le WTI a terminé à 48,59 dollars sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), perdant 97 cents. Sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, le Brent a perdu 80 cents et fini à 51,90 dollars.

Reuters