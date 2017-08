Hamou Benlatrèche, le suspect que le renseignement français n'a pas vu venir

Hamou Benlatrèche inconnu des renseignements français.

Hamou Benlatrèche, le principal suspect de l'attaque qui a blessé six militaires mercredi à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), est un Algérien inconnu de la justice et des services de renseignement, a-t-on appris de sources policières. Agé de 37 ans, portant une épaisse barbe noire et atteint d'un strabisme, Hamou Benlatrèche habitait Bezons (Val-d'Oise), dans un secteur limitrophe de Sartrouville (Yvelines), une commune qui abrite une communauté salafiste, indique "Le Parisien".