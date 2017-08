Une femme décède des suites d'une intoxication alimentaire collective lors d'une fête à Tiaret

Alors que l'hospitalisation de pas moins de 110 personnes ayant dîné dans la salle des fêtes située au coeur de la ville est encore dans les mémoires, c'est la mort de cette femme de 50 ans, originaire de la ville de Tiaret qui suscite l'émoi dans la ville.

En effet, la victime est décédée, mercredi, au centre hospitalier de Tiaret Youcef-Damardji après cinq jours de son admission au service des urgences ainsi que 38 autres personnes suite à une intoxication alimentaire collective comme nous l'avons raconté il y a quelques jours.



Selon certaines indiscrétions, le décès de cette femme pourrait être lié au repas de noces consommé à la salle des fêtes dans la nuit de jeudi. Une source hospitalière affirme que la femme en question, a été aussi victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) lors de son hospitalisation.



Une autopsie a été pratiquée sur la victime sur ordre du procureur de la république près le tribunal de Tiaret afin de déterminer les causes du décès et d'établir s'il y a un lien médical et biologique entre la victime et l'affaire de l'intoxication, a indiqué une source hospitalière.

L'on s'interroge si les responsables de la salle ont exigé des certificats vétérinaires aux locataires qui ont rapporté la viande lors de la célébration du mariage. Nous y reviendrons.



K. O.