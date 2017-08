Chanson douce : sombre thriller de Leila Slimani

Qui n’a pas rêvé l’idéal pour ses enfants ? La meilleure personne pour les prendre en charge, pour s’occuper d’eux quand les deux parents travaillent ? Cette préoccupation est intégrée par les parents dès lors que les enfants viennent au monde.

Alors quand Myriam décide de reprendre le travail, elle se met à chercher la bonne personne pour s’occuper de ses deux enfants Mila et Adam. Paul, son mari, d’abord réticent, va lui aussi se laisser convaincre. De tous, Louise leur apparait comme la perle rare, la pépite des nounous… Seulement sous cette pépite se cache une âme malheureuse, un être tourmenté dans une détresse délirante qui va détruire cette sympathique famille en tuant les deux enfants.

L’histoire est d’une déchirante écriture qu’on peine à le lâcher. L’auteur a tissé les paragraphes de telle sorte à s’attacher le lecteur qui met les yeux dedans. On pressent les sentiments de chaque personnage, on les touche presque du doigt. Epoustouflant.

Myriam, cette mère de famille somme toute classique, tiraillée entre l’amour de ses enfants et sa passion de son travail, Paul, ce mari envahi par son travail dans le milieu musical, Louise, cette femme anéantie par sa vie passée avec un mari qui ne travaille pas, qui accumule les dettes… Louise qui travaille comme nounou à domicile, même si son mari n’aime pas que ça se fasse sous son toit… Tout pour rendre la vie de la nounou impossible en clair.

A la mort son mari, elle est obligée de quitter la maison, car elle a trop de dettes. Elle loue un petit studio. Elle vit seule, sa fille Stéphanie est partie après une fugue. Depuis, Louise ne l’a plus revue. Elle se retrouve donc seule et sans emploi quand Myriam et Paul cherchent une nounou. Elle se dit qu’il lui fallait coûte que coûte ce job. Elle est engagée. Au début tout se passe pour le meilleur des mondes. Trop bien même pour être vrai ! Louise n’a pas d’heure. Elle se présente aux aurores et part très tard le soir. Puis peu à peu, Myriam et Paul commencent à douter. Ils perçoivent quelques difficultés sans pour autant s’alarmer.

Mais l'indispensable Louise est malade de sa tête. Elle a beau le cacher rien n’empêche la descente aux enfers.

Ce roman est le deuxième de Leila Slimani. Il a obtenu le prix Goncourt 2016. Chanson douce est écrit d’une plume rageuse qui tutoie la réalité. Il fait vivre sensation et appréhension. A la dernière page de Chanson douce on en ressort affligé et la tête pleine d’interrogations.

Oui ce roman interroge les relations employés-employeurs, le mode de vie familial…

Chanson douce accroche et sensibilise au regard de l’autre. Si j’avais su, si j’avais vu…laisse-t-il suggérer au lecteur.

Laissez-vous entraîner par ce roman percutant, envoûtant mais sombre. Et racontez-nous comment vous le percevez. Qu’en pensez-vous ? Je vous invite à le lire.

Kassia G.-A.