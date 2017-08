TQ5 Média : un été sous le signe de la formation et de la promotion

L'équipe de TQ5 Média à préparé un programme riche pour cet été et cet automne en Kabylie et dans la diaspora. L'accent est mis sur la formation, les conférences et des événements artistiques .

Les objectifs visés sont: - Former des collaborateurs potentiels, - Promouvoir le projet de la télévision kabyle TQ5, - Tisser ou consolider des liens avec nos communautés à travers les villes et villages, - Préparer et organiser des activités artistiques pour lever des fonds. Voici le programme d’activité de TQ5 dont une partie est déjà réalisée : 30 juin 2017 à Montréal : Conférence de présentation du projet aux personnalités, du monde associatif, et d'affaire kabyles du Canada, animée par ses 8 fondateurs Kabyles.

1er juillet 2017 à Montréal : Animation d’une deuxième conférence ouverte au grand public è Montréal.

5 août 2017 au café littéraire d’Aokas : Conférence de Racid At-Ali Uqasi, directeur de communication de TQ5 Média, sur le thème : "Déficit d’images des identités minorisées".

09 et 10 août 2017 au village At Lqayed en partenariat avec le comité de village d’At Lqayed : Formation animée par M. Houcine Redjala, journaliste, réalisateur et directeur d’une agence de presse sur les approches aux techniques de la presse filmée.

11 août 2017 à 15h00 à la bibliothèque communale d'Akfadou en partenariat avec le Conseil Communal de Jeunes d'Akfadou (C.C.J.A) : Conférence-débat animée par Dr Racid At Ali Uqasi et le cinéaste Réda Amrani, directeur artistique de TQ5 sur le thème : "État des lieux de l’audiovisuel en Afrique du Nord et son impact sur l’aliénation identitaire et linguistique".

11 août 2017 à 21h00 à la salle de sport Tiniri, Akfadou en partenariat avec le collectif communal de jeunes d’Akfadou : Grand gala artistique avec la présence des artistes : Oulahlou, Malika Yami, Ali Meziane, Idir Akfadou, Tinhinane, Abbas ait R’zine, Hacene Ahres, Belaid Tagrawla, Kaci Boussad, Djidji, Azzedine Tareb, Karim OSM, Djafar Ali Mamer et Karim Badache

12 août à 10h à Akbou (complément d’information à suivre).

12 août à 17h Ilula Umalu (complément d’information à suivre).

Du 13 au 17 août 2017 au théâtre de plein air village Ait Aissa, Aokas en partenariat avec l’association Tidukla At Aissa : Formation animée par M. Amir Frik, Master en arts dramatiques, direction d’acteurs à l’université de Pékin sur le thème : "Actorat et performances artistiques" ‘’technique soufie’’;

18 août au village Iwaquren en partenariat avec le collectif des associations de Raffour : Formation animée par M. Muhand Belqasem, consultant ERP/ingénieur systèmes informatiques sur le thème : "La localisation en kabyle".

19 août au village Iwaquren en partenariat avec le collectif des associations de Raffour : Conférence grand public animée par M. Muhand Belqasem, consultant ERP/ingénieur systèmes informatiques sur le thème : "La localisation en kabyle".

19 août café littéraire T3WININ Bouzegane (complément d’information à suivre).

25 août Seddouk (complément d’information à suivre)

26 août Ibarbacen(complément d’information à suivre)

16 septembre 2017 à Montréal, spectacle artistique avec la participation de : Kaci Boussad, Abbas At R’zine, Amirouche et Ali Ideflawen ;

4 novembre 2017 à Montréal, 2e édition des Journées de courts-métrages kabyles en hommage à Azzedine Meddour. Des dizaines d’autres activités de formation, de conférences et d’animation de spectacles artistiques sont en cours de finalisation pour l’été et l’automne 2017 et surtout avec beaucoup de bonnes surprises pour nos compatriotes de Kabylie, de Paris, de Marseille, de Lyon, de Londres, de Berlin, du Québec, d’Ottawa, de Gatineau et de Philadelphie où le programme avance bien. Pour rester informer sur l'avancement de ce projet et les activités qui y sont liées, consulter la page facebook de TQ5 Media : https://www.facebook.com/taq.tv/ Vous pouvez soutenir ce projet par vos dons en allant sur le site : https://www.tq5network.com/faire-un-don/