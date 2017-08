Le Rassemblement Pour Kabylie prépare ses assises

La détermination des militants du RPK à organiser les événements qu’ils se sont fixés malgré l’interdiction des autorités et le harcèlement judicaire.

Les membres de la Direction, et tous les militants du RPK, restent solidaires des militants poursuivis et se joignent à eux dans l’accusation qui est portée sur eux : "attroupement illégal". Ils tiennent, à cette occasion, à exprimer leur profonde reconnaissance à toutes les personnalités, aux avocats qui leur ont apporté leur soutien.

La participation des personnalités indépendantes au séminaire ont relevé le niveau des débats et conforté l’idée du rassemblement comme axe de travail stratégique du RPK.

La nécessité de s’ouvrir à tous ceux et à toutes celles qui ont exprimé une volonté de rejoindre leur RPK (à l’intérieur et en dehors de la Kabylie) sous la base des textes fondateurs du RPK (Le Manifeste pour un statut particulier, l’appel à la convention et la Déclaration d’existence du RPK)