Tiaret : les habitants de la cité Sonatiba organisent un sit-in

Les résidents des 893-Logts, lotissement S ont organisé ce samedi matin un sit-in devant l’entrée de la cité pour faire entendre leur voix et interpeller les autorités locales afin de prendre en charge leurs doléances.

Les habitants de cette cité sont vent debout, leurs problèmes tardent à trouver une solution. Parmi les revendications, les protestataires réclament le bitumage des routes du quartier, pour un transport sécurisé, et pour mettre fin à leur souffrance surtout l’hiver.

Ils veulent aussi que l’eau potable dans les foyers à sec depuis des mois. Les habitants du lotissement sont réduits à achèter des citernes de 1000 litres à 1500DA pour se laver. "Les vendeurs d’eau profitent de l’occasion pour se sucrer sur notre dos, ils nous imposent des prix exorbitants. Mais que voulez-vous ? On est obligé d’acheter cette eau pour nos besoins quotidiens, on n'a pas trop le choix, s’insurge un habitant. … ou bien on est contraints de nous approvisionner avec des bidons aux sources, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde".

La dernière revendication est relative à la situation foncière des logements, dont l’octroi d’un titre de propriété à ces habitants se fait toujours attendre.

De Tiaret, Si Merabet Nour Eddine