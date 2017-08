Paul Kagame réélu président du Rwanda avec 98,66%

Le président rwandais sortant Paul Kagame a été réélu pour un troisième mandat de sept ans avec près de 98% des voix, selon des résultats partiels publiés samedi par la Commission électorale.

Avec environ 80% des bulletins dépouillés, M. Kagame, qui dirige le Rwanda depuis le génocide de 1994, obtient 98,66 des suffrages exprimés, ces deux adversaires recueillant chacun moins de 1%. La Commission électorale estime que 97% des 6,9 millions d'électeurs inscrits ont voté.



"Nous pensons qu'à ce niveau, nous aurons les mêmes résultats demain (samedi matin, ndlr). Il n'y aura pas de changement après que nous ayons compté 100% des votes", a déclaré le président de la Commission électorale, Kalisa Mbanda.



Selon ces résultats partiels, l'indépendant Philippe Mpayimana obtenait 0,72% des suffrages exprimés, et Frank Habineza, leader du Parti démocratique vert, le seul parti d'opposition au Rwanda, recueillait 0,45% des voix.



Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda depuis que le Front patriotique rwandais (FPR) a renversé en juillet 1994 le gouvernement extrémiste hutu ayant déclenché un génocide qui a fait 800.000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement parmi la minorité tutsi.



Il a d'abord été vice-président et ministre de la Défense, dirigeant de facto le pays, avant d'être élu président en 2000 par le Parlement. En 2003 et 2010, il a été reconduit au suffrage universel avec plus de 90% des voix.

On sait peu de choses sur Kagame. Secret, il ne divulgue rien sur sa personne et sa vie. Durant ses trois décennies d'exil, il a été surtout le patron des services de renseignement de Yoweri Museveni, président potentat de l'Ouganda voisin depuis 1986. Ces dernières années, le Rwanda fait des envieux dans la région. Pays plutôt stable, avec un indicateur de santé positif, il connaît peu d'affaires de corruption. Des éléments à mettre à l'actif de Kagame.

Avec AFP