Ma concierge Fatma à Bouteflika : "Erfââ rassek ya ba !"

Ah, c’est toi Aouawèche ? Qu’est-ce que je fais ? Mais que veux-tu que je fasse ? Je regarde les informations.

C'est pas pour dire mais la politique ces derniers temps j’y comprends de moins en moins. Tenez, ce rapport sur l'Algérie écrit par la commission des affaires européennes du Sénat français, il nous dit quoi ? Rien que des amabilités. Que l'État algérien et un État rentier, qui ne sait pas investir, qui n'a pas de projet pour l’avenir, qui ne compte que sur le pétrole, qui est tout à fait corrompu en plus d'être complètement incompétent et même qu'il fait fuir plusieurs entreprises européennes installées chez nous et qui ne voient pas où va l'Algérie, ça me reppelle Noureddine Boukrouh qui s'interrogeait, l'autre jour,: « Où va-t-on comme çà ? » Mais dans le mur, mon ami, dans le mur ! Ah, Aouawèche, je te jure, j'aime plus lire ou écouter la politique, rien que des bavards. Où c'est que j'en étais ? Ah, oui, le rapport des sénateurs français ! Ils disent que les entreprises étrangères se cassent de chez nous pour "absence de visibilité et profonde insécurité juridique". C'est à dire que notre Etat est un Etat bananier ! A propos, tu as vu que la banane flambe ? Non, ce n'est pas un jeu de mot,c'est vrai. On ne peut plus s'offrir une banane maintenant ! Tant pis. Non, mais tu te rends compte ? Un Etat bananier ! pour moins que ça il y a eu des ruptures de relations diplomatiques.Mais nos dirigeants ça leur fait rien, ils savent que c'est vrai. Les sénateurs qui ont fait ce rapport, des messieurs très bien, très informés et tout et tout, disent que ça explique la “mauvaise image de l'Algérie dans le monde” Et ils parlent même de "mauvaise réputation" Là ça devient plus sérieux : mauvaise image et mauvaise réputation après quatre mandats de notre Bouteflika, celui qui nous promettait "el azz oua el karama ? Erfââ rassek ya ba ! Qu'est-ce que je ne comprends pas ? Mais c'est la lettre d'Emmanuel Macron à notre président où à ceux qui gouvernent à sa place, on ne sait plus. Le jour où les sénateurs français publient leur rapport sut l'Etat mafieux et incompétent qui dirige l'Algérie, qu'est-ce qu'il nous dit le président français ? Attends, je te lis : « Jamais dans l’histoire les liens entre nos deux pays n’ont atteint un tel niveau d’excellence et de densité » Si tu as compris quelque chose, tu m'expliques. Sinon, je demande au prof du troisième étage. On dit que sa femme l'a quitté. Tu peux pas te renseigner ? Pauvre homme !

Fatma