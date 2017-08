Alerte, les feux de forêt entourent la wilaya de Béjaia

Plusieurs départs de feux de forêt ont été signalés dans la journée de lundi 31 juillet, dans toute la wilaya de Béjaia. A l’heure où nous mettons en ligne l’information, aucun bilan n’a été élaboré. A part les dégâts matériels aucun décès n’a été heureusement signalé.

D’est à l’ouest, du nord au sud, les incendies ravagent toutes les forêts de la wilaya. Broussailles, maquis, arbres fruitiers… tout est parti en fumée en ce mois de juillet. Le climat est très étouffant et la chaleur a atteint les 48°. Les citoyens expriment leur ras-le-bol et dénoncent le manque de moyens d’intervention. "Nous sommes étouffés", crâne un homme. "Je dormirai dehors aujourd’hui", signale un autre. "Je dois veiller sur mes parents qui ont des difficultés respiratoires", prévient ce jeune homme. Certains préfèrent la réserve : "Cela devient trop, je préfère ne pas parler car c’est dans le vide…. "

A l’ouest, les feux de forêt ont ravagé des milliers d’hectares de végétation entre Timezrit et Akbou. Déclenchés dans la journée, ces incendies ont continué à dévorer tous les espaces vert restant, dans la nuit du 31 au premier août. A El Kseur, on a signalé d’autres départs de feux vers 20h. A Fenaia, l’incendie a été maitrisé par les pompiers mais la région est restée sous vigilance totale des citoyens.

Le tableau est apocalyptique. A l’Est, c’est l’enfer. Les forêts étant denses, les feux dévastent tout et se propagent en seulement quelques minutes. A Aokas, les montagnes d’Ait Aissa sont dévorées. A Souk El Tenine, un grand incendie a été signalé au mont de Sidi Jaber. A Melbou, c’est aussi le désastre. Toutes les magnifiques montagnes ont été ravagées, nous signale-t-on. A Mssaâda et Tassefsat, le feu était assez proche des habitations, mais maitrisable. Fort heureusement qu’aucun décès n’a été signalé. A Boulezazène, Mdjounès, Aguemoune et Tarikt, les feux continuent encore à consumer le tissu végétal. L’accès à certaines zones montagneuses est quasiment impossible.

"On devrait réagir quand même !"

La concomittance des départs de feu interroge les habitants qui y voient une main pyromane, criminelle. "La situation dégénère et nécessite une enquête dans les plus brefs délais", d’après les dires des citoyens qui prennent leur mal en patience. "Chaque année, Béjaia s’enflamme. Un problème qui doit avoir des raisons. Qui met le feu dans toutes les forêts ? Pourquoi ?", fulmine une dame sur facebook. "Oui, c’est le moment de prendre les choses en main. L’Etat s’en fout des pertes humaines, donc la forêt n’a plus d’importance", accuse un autre internaute.

Pour rappel, l’année dernière les pertes étaient énormes d’après le bilan de la protection civile de juillet 2016. "33 incendies ont ravagé 873 hectares dont 95 ha de zone forestière, 740 ha de broussailles, 51 ha de maquis, 23 ha d’arbres fruitiers et 13 ha de chêne-liège". La faune et la flore du parc de Gouraya ont subi d'énormes dégâts. Un patrimoine forestier inestimable parti en fumée.

Mounir Outemzabt