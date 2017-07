BAC 2017 : Tizi-Ouzou en haut du classement pour la neuvième année consécutive

Selon les résultats communiqués, hier, par la direction locale de l’Education, Tizi-Ouzou a obtenu un taux de réussite de 71,82%, ce qui la place largement au dessus de la moyenne nationale qui s'établie a 56,07% .

La wilaya occupe ainsi la première place pour la neuvième fois consécutive. 10.595 candidats sont admis sur un nombre total de 14.753 ayant passé l'examen. Sur ce nombre importants d’admis, trois filles ont obtenu des moyennes supérieures à 18.50/20.

Trois éléves, toutes des filles ont obtenues les meilleurs notes cette année. Il s'agit de Nesrine Boucetoua (18.86/20) du lycée Rabah Stambouli de la ville de Tizi-Ouzou, Tinhinane Chafaia (18.69/20) et Lilia Sab (18.67/20), scolarisées au lycée Said Diouani de la commune de Makouda.

Toujours selon les chiffres communiqués par la direction de l’Education, plusieurs candidats ont obtenu de bonnes moyennes, dont 13, des moyennes supérieures à 18/20, 68 avec plus de 17/20, 267 avec plus de 16/20, 647 avec plus de 15/20, 1.190 avec plus de 14/20 et 2.179 avec des moyennes allant de 12 et 14/20.

Les lycées Mohamed Said-Diouani de Makouda (94.23%), Ath Zemenzer (92.75%) et Laadlani de Maatkas (89.89%) ont occupé les trois premières places.

Bel. Adrar