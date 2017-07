"Je ne veux rien savoir...", peste le wali de Batna devant les élus

La rencontre dimanche entre le wali et l’ensemble des directeurs de l’exécutif et ordonnateurs a été des plus piquantes.

"Je ne veux rien savoir, ni entendre à propos des doutes des uns et les incertitudes des autres, comme inchallah, cela va se faire, les réalisations sont en cours, bientot et autres propos du genre", a tonné Siouda Abdelkhalek, le nouveau wali de la wilaya de Batna, lors d'une rencontre organisée dimanche au siège de la wilaya avec l'ensemble des chefs de daira, maires et directeurs de l'exécutif.

Le wali a voulué dès l'entame marquer son territoire de responsabilité et montrer à ses "invités" qu'il ne tolérera aucun justificatif. Selon nos sources, le wali Siouda Abdelkhalek a commencé par les presentations de chacun puis (du coup) il a montré sa colère vis-à-vis des directeurs centraux pour tous les retards enregistrés par plusieurs projets à travers la wilaya. Le nouveau wali s'est imprégné mis de l'ensemble des dossier dés sa première rencontre avec les directeurs de l'exécutif. A commencer par les dossiers sensibles, dits "points noirs", comme les forages du secteur de l'hydraulique. A ce propos le responsable du secteur s'est vu privé de son congé annuel ainsi que ceux d'autres services comme l'ONA, l'ADE. Le secteur du logement et celui de l'OPGI constitue un dossier très sensible surtout si l'on sait que les listes des bénéficiaires de logements n'ont pas été à ce jour affichées. Il faut souligner que l'ex-wali a recommandé aux services concernés, voire la commission de recours, de revoir ou même de refaire une étude approfondie au cas par cas afin d'éliminer tous intrus qui figurent dans les listes et n'ouvrant pas le droit à un logement social, apprend-on.

Pour sa part, le nouveau wali Siouda A. a instruit le directeurs de l'OPGI ainsi que les maires des communes d’accélérer la cadence et afficher les listes de tous les bénéficiaires dans les meilleurs délais possible. Cette opération doit être effectuée au mieux et au plus tard à la fin août, a-t-il précisé. Rien que pour la commune de Batna, on enregistre 2153 logements, 200 logts notifiés pour la commune de Ain-Djasser, El-Madher, 160 logts, Boumia, 20 logs, Lemcene, 40 logs, Seriana, 200 logs, Ain-Assafer, 100 logs, Tazoult,120 logs, Timgad, 140 logs, Foum-Ettoub, 140 logs dont 20 sont en cours de réalisation, Chemora, 224 logs,... soit un programme de 5514 logs à livrer dans la wilaya avant la fin de l'année 2017.

D'autre part, le wali a instruit les chefs de daira de sortir sur le terrain et de suivre les travaux des chantiers. Quant aux 61 maires, le chef de l’exécutif a mis le doigt sur les prochaines élections.

Abdelmadjid Benyahia