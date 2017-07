L'actualité médiatique et les luttes feutrées pour le pouvoir

En cette période estivale, la presse nationale ne chôme pas, avec les divers sujets qui font l’actualité, la diversion de la chose politique et la panne de gestion de l’Algérie, devenue un modèle d’incurie dans le monde politique.

Les plages publiques squattées par des jeunes illégalement, qu’ils louent aux prix forts aux citoyens et ce, malgré les promesses des autorités politiques d’y remédier, occupent une bonne place dans les médias. Mais quand ces mêmes autorités, par des oukases spolient les lieux publics arbitrairement, à l’exemple du Club des Pins, ils donnent un mauvais exemple à ces jeunes sans perspectives dans la riche Algérie.

Le deuxième point, est le feu de forêt qui ravage des millions d’hectares d’agriculture et autre domaine végétal qui est l’oxygène de la vie, en particulier, la Kabylie délaissée par des projets économiques et avec cette catastrophe infernale, elle est abandonnée à son sort. Pour refroidir les esprits, le ministre de l’Intérieur est dépêché dans cette wilaya rebelle pour faire des promesses…, reste à savoir, si elles seront tenues et quand, ces indemnisations seront allouées aux victimes. Le passé a enseigné les citoyens sur ce genre de promesses restés sans lendemains.

Le troisième sujet concerne Ali Haddad, tombé en disgrâce selon cette même presse, mais est-ce une décision du rais ou seulement une initiative du Premier ministre ? En ce moment c’est la guerre d’usure avec des paroles, le match continue pour le succès de l’un ou l’autre.

Avec ce temps de caisses vides, il faut qu'Ali Haddad et Co. se rendent à l’évidence que le népotisme qui profite à ces privilégiés ne peut durer à l’infini.

Ensuite, les bobards éhontés de l'inimitable Ahmed Ouyahia et Messahel, sur les réfugiés africains, ne finissent pas de s’estomper à juste raison et engendrent un scandale qui éclabousse le pouvoir en place à l’échelle international.

Enfin, la libération du Docteur Fekhar, après deux années de souffrances dans les geôles de la tyrannie et de l’injustice d’un régime de dinosaures cupides et avides de pouvoir.

Et pour finir, la grande mosquée du zaim qui a englouti des milliards de dollars du Trésor public, prend du retard et peut encore effriter les restes de ce trésor sans jamais finir.

L’Algérie de papa et de l’ogresse, n’a pas disparu avec le colonialisme, ceux qui ont pris la relève illégitimement ont hérité du même nihilisme et des semblables appétits voraces ; sinon, comment expliquer 1000 milliards de dollars de la rente partis en fumée, sans investir, pour faire vivre au moins la nation dans les périodes de récession comme celle en cours, ouù le pouvoir bricole pour juste finir le 4e mandat.

Ali Bendifallah