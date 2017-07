L’UGTA et le FCE dénoncent le traitement réservé à Haddad par Tebboune

Les signataires du Pacte national économique et social de Croissance (PNESC), dont le FCE (Forum des chefs d’entreprise), et l’UGTA (Union générale des travailleurs algériens), ont dénoncé ce mardi, après une réunion à l'hotel Aurassi, dans un communiqué, le traitement réservé à Ali Haddad.

Les signataires ont dénoncé le fait que Tebboune ait ordonné d'expulser Ali Haddad de la céremonie de remise des diplômes qu'il devait pourtant présider.

" La sagesse et la sérénité nous commandent de ne pas y voir, pour l’instant un coup de canif au consensus douloureusement construit et qui porte, par le geste de Monsieur le Premier ministre, indéniablement préjudice à l’esprit et la lettre du Pacte national économique et social de croissance, moment fondamentale de la consécration de la culture du dialogue social entre le gouvernement et ses partenaires socio-économique ", lit-on dans le communiqué



Pour les signataires du PNESC, le dialogue porté par Bouteflika " vient d’être entaché par un acte difficilement admissible ".

Ces derniers temps, plusieurs mises en demeure, ont été publiées dans la presse nationale, contre le groupe ETRHB d’Ali Haddad pour le retard accumulé dans la réalisation de plusieurs projets.

Les signataires ont enfin réédité leur soutien indéfectible " au président de la république, Monsieur Abdelaziz Bouteflika"

