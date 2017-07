Feux de forêts: les victimes dans les 17 wilayas concernées seront indemnisées

Les dégâts occasionnés par les feux de forêts exceptionnels survenus dans 17 wilayas du pays seront pris en charge par le Fonds des catastrophes naturelles et la Caisse de solidarité des collectivités locales, a annoncé lundi à Tizi-Ouzou, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

M. Bedoui, accompagné du directeur général de la Protection civile, Mustapha Al Habiri, s'est rendu à Tizi-Ouzou, une des wilayas touchées par les feux de forêts, pour s'enquérir de la situation et arrêter les mesures nécessaires.

Il a affirmé que le président de la République a donné instruction pour indemniser les victimes des feux de forêts.

Dans ce cadre, des commissions d'évaluation, présidées par les walis, ont été installées au niveau des 17 wilayas concernées afin de recenser les pertes en cheptel, arbres fruitiers, habitations et autres, pour les transmettre au ministère de l'Intérieur afin de pouvoir entamer dès la semaine prochaine la procédure d'indemnisation, a souligné M. Bedoui.

La Caisse de solidarité des collectivités locales sera, quant à elle, mobilisée pour la prise en charge de préoccupations, à moyen terme, soulevées par les secteurs concernés et les citoyens.

Il a annoncé aussi l'inscription, au profit des wilayas montagneuses touchées par les feux de forêts, d'un programme spécial d'ouverture et de réhabilitation de pistes agricoles considérées comme une priorité, afin de rendre les interventions plus rapides et plus efficaces.

Au cours de sa visite dans la wilaya de Tizi-Ouzou, le ministre de l'Intérieure s'est rendu au hameau de Tarikt, dans le village d'Ait Rahmoune à Ait Yahia Moussa, où il a présenté les condoléances du gouvernement à la famille de Kerouane Rabah, 64 ans, décédé dans les feux de forêts qui ont touché la région.

Il a rendu un vibrant hommage à tous les corps constitués et aux citoyens qui se sont mobilisés pour circonscrire ces feux de forêts.

Plus de 1.500 hectares ont été ravagés par les feux de forêts durant la semaine du 6 au 12 juillet dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan établi jeudi par la Direction générale des forêts (DGF).

