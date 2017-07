Les femmes démocrates du RCD se structurent

Le conseil national des femmes démocrates du RCD, s’est réuni en session ordinaire le vendredi 14 juillet 2017 à Alger. Il a mis à son ordre du jour la structuration et les activités organiques, la situation sociopolitique du pays et les questions liées à la place de la femme.

Au plan organique, le Conseil national a décidé de donner la priorité à l’installation des coordinations régionales en vue d’assoir et d’élargir l’audience de notre organisation pour sensibiliser et mobiliser les femmes autour de leurs revendications. Le rapport de la chargée à l’organique qui a mis l’accent sur l’attente citoyenne suscitée par notre mouvement trace un programme d’installation de 06 nouvelles coordinations régionales, à savoir, Ouargla, Oran, Tlemcen, Mostaganem, Batna et Chleff. Les femmes démocrates RCD sont convaincues que c’est en s’organisant librement et en fédérerant les énergies que nous pourrons concrétiser les aspirations à la citoyenneté des femmes et par la même offrir à notre pays une chance d’une alternative de progrès.

La faillite de la politique économique mise en place depuis vingt ans avec son lot de chômage, de coupes dans l’éducation, de dégradations des services sociaux et sanitaires, augure d’une situation plus difficile pour les catégories sociales les plus fragiles dont les femmes. A ce sujet, le plan du gouvernement Tebboune qui ne prend pas la mesure de la gravité de la crise ne peut que compliquer les problèmes posés au pays en différant leur résolution.

Sur un autre registre, l’affaire de l’enfant Houssem Belkacemi de Tipaza, disparu le 28 juin et retrouvé mort le 02 juillet non loin du domicile familial confirme la défaillance massive dans le fonctionnement du dispositif "Alerte-enlèvement". Plusieurs organisations dont la notre ont alerté à maintes reprises sur l’inefficacité du dispositif. Dans de telles conditions, l’effet de dissuasion qu’il était sensé jouer se trouve frappé de nullité.

Enfin, les femmes démocrates du RCD considèrent que les prochaines élections locales constituent une opportunité et une tribune pour relayer les légitimes préoccupations de la femme algérienne et encourager le combat pour la citoyenneté. Ils appellent l’ensemble des militantes et sympathisantes de notre organisation pour s’impliquer dans cette échéance, y compris par la constitution de dossiers de candidatures dans leur localités respectives.

Femmes démocrates du RCD (FDRCD)