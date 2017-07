Tebboune et la Maison de Dieu

Rassurez vous : cet été ne sera pas différent des autres. On y parlere de choses et d'autres, pendant que le dinar plonge, que l'on se prépare à une rentrée dure et impitoyable, que la Banque d'Algérie s'apprête à faire fonctionner la planche à billet, que l'euro passera bientôt à un pour vingt-cinq, que le couffin sera inaccessible pour les petites bourses, que les entreprises vont licencier du personnel... Dans ce contexte d'incertitude, à quoi pense le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune ? A accélérer le rythme de construction de la Grande mosquée d’Alger afin, dit-il, qu'elle ouvre ses portes aux fidèles en décembre prochain. Jusqu'ici, comme tout le monde sait, les dits fidèles n'avaient point d'endroit pour prier. Un grand nombre parmi eux auraient même cessé de prier du fait du retard mis à livrer la Grande mosquée d'Alger. On ne vont quand même pas se prosterner dans les mosquées de quartier ou, pire, chez nous ! Ce serait cette perspective inimaginable qui a poussé le brave Abdelmadjid Tebboune, gardien de la foi et du juste devoir religieux, à visiter, toutes affaires cessantes, le chantier de la Grande mosquée d’Alger, pour secouer les ouvriers et les architectes inconscients des torts qu'ils font à la communauté fidèles désespérés. Des témoins rapportent que le le Premier ministre a violemment fait part de son mécontentement devant le faible rythme d'avancement de certains édifices de la mosquée, notamment le minaret et la salle de prière. Réalisons l'ampleur du drame national : comment vont faire les fidèles, privés du minaret de la Grande mosquée d’Alger, pour savoir les horaires de prière ? D’où la colère du nouveau Premier ministre, ancien ministre de l’Habitat : les retards, c’est son job. Il a passé des années à s’égosiller à cause des retards dans la construction des logements. Avec la dernière promotion qu’il a eue, il est monté en grade : il ne crie plus après les retards mis à construire les maisons du simple Algérien, mais après les retards à finir la Maison de Dieu. Pas celui qui est au ciel, mais l’autre, celui qui s'en dit le plénipotentiaire sur terre, enfin la terre algérinne. Tout le monde sait que la Grande mosquée c’est son joujou. La colère de notre ami Tebboune, c’est une réplique de la grande colère de Bouteflika : il veut inaugurer sa mosquée de son vivant. C’est dit en tout petit dans le communiqué du Premier ministre : « M. Tebboune a insisté sur l’impératif de «respecter les délais impartis de concert avec la présidence de la République, à savoir décembre 2017, ce qui exige un travail en 3×8 pour rattraper le retard enregistré». »

Amen !

Ma concierge Fatma