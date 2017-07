Quatrième séisme en une semaine à Ain Témouchent : aucune victime n'est à déplorer

Les services de la protection civile de la wilaya de Temouchent n’ont enregistré aucun dégât humain ou matériel après la secousse tellurique qui a eu lieu, jeudi soir, au large, à 50 kilomètres au nord-ouest de la commune côtière de Beni Saf, a-t-on appris, vendredi, des responsables de cette structure. Les différentes unités de la protection civile de la wilaya d’Aïn Temouchent n’ont reçu aucun appel de secours lié à la secousse tellurique qui a atteint 4 degrés sur l’échelle de Richter, a affirmé à l’APS le directeur de wilaya de la protection civile. De nombreux habitants des communes de Sidi Benadda, Aïn Tolba, Aïn Temouchent, et plus particulièrement à Beni Saf, ont ressenti la secousse, qui a été enregistrée, jeudi soir vers 22h01, a-t-on indiqué.

Hormis une certaine panique qui s’est emparée d’un certain nombre d’estivants qui ont choisi les côtes de Beni Saf pour passer leurs vacances et qui ne sont pas habitués aux secousses telluriques, aucun autre phénomène du même genre n’a été signalé, ont indiqué des sources locales de la commune de Beni Saf qui se trouvaient à proximité.



La wilaya d’Aïn Temouchent a enregistré 04 tremblements de terre en moins d’une semaine, qui ont été tous localisés au nord-ouest au large de Beni Saf et dont le plus important est celui enregistré dans la même région, mardi dernier vers 04h18, avec une intensité de 04,8 degrés sur l’échelle de Richter et dont l’épicentre a été localisé à 60 km au nord-ouest au large de Beni Saf, comme indiqué par le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG).

Avec APS