Incendies de forêts dans plusieurs wilayas: l'Armée intervient

Des détachements de l'Armée nationale populaire ont été dépêchés mercredi et jeudi pour prêter main forte aux services de la Protection civile et de la Direction des Forêts afin de maitriser les feux de forêts qui se sont déclarés au niveau de plusieurs wilayas du pays, ainsi que pour évacuer les habitants des zones touchées par les flammes et leur prodiguer les premiers soins, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite aux incendies qui se sont déclarés dans différentes forêts à travers le pays, causés par la vague de chaleur ayant marqué ces derniers jours, des détachements de l'ANP ont été dépêchés, les 12 et 13 juillet 2017, pour prêter main forte aux services de la Protection civile et de la Direction des Forêts, afin de maitriser les feux au niveau des wilayas de Tizi Ouzou, Blida, Médéa,Tlemcen, Relizane et Jijel, ainsi que pour évacuer les habitants des zones touchées par les flammes et leur prodiguer les premiers soins", note la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des unités des Garde-côtes "ont déjoué, à Oran (2èmeRM) et Annaba (5ème RM), des tentatives d’émigration clandestine de 51 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale". Par ailleurs, des éléments des Garde-frontières "ont mis en échec à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5ème RM), des tentatives de contrebande d'une quantité de carburant s'élevant à 9884 litres", conclut le communiqué du MDN.