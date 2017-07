Le torchon brûle entre Emmanuel Macron et le chef d’état-major des armées françaises! (Vidéo)

Le président français Emmanuel Macron a porté une violente charge jeudi contre les critiques émises en interne sur le budget des armées et réaffirmé ses engagements en la matière en promettant une hausse "dès 2018" de l'effort de Défense.

"Je considère qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique", a-t-il lancé devant la communauté militaire dans une allusion transparente au chef d'état-major des armées, le général de Pierre de Villiers.

"J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir", a-t-il dit. "Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire", a-t-il ajouté.

Le général de Villiers a vivement critiqué mercredi devant des députés le train d'économies de 850 millions d'euros imposé à la défense en 2017, jugeant la trajectoire budgétaire "non tenable" pour les armées, selon des propos rapportés par plusieurs participants à l'AFP.

"Un effort a été demandé pour cette année à tous les ministères, y compris le ministère des Armées", a souligné le chef de l'Etat. "Il était légitime, il était faisable sans attenter en rien à la sécurité de nos troupes, à nos commandes militaires et à la situation telle qu'elle est aujourd'hui", a-t-il dit.

"Je suis votre chef": Macron répond sèchement à la gronde dans l'armée française pic.twitter.com/lfIIyfTJXu — BFMTV (@BFMTV) 13 juillet 2017

