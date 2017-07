Mahdjoub Beda: " L'importation déguisée de véhicules, c'est terminé en Algérie "

Dans une déclaration à la chaîne 3 de la Radio nationale, le ministre de l’Industrie, Mahdjoub Beda, a fait savoir que le secteur de l’industrie automobile nécessite une réorganisation pour encourager et attirer les investisseurs et ne pas se limiter à l’importation.

A cet effet, une commission est actuellement en train de travailler sur la révision de l’actuel cahier charges qui comporte " des failles et on doit revoir notre politique dans ce secteur ", a-t-il déclaré avant d’ajouter que " les travaux de ladite commission arrivent à terme et un nouveau cahier des charges sera près dès la semaine prochaine ".

Le ministre a indiqué qu’à travers cette démarche, " nous donnons un signal fort aux investisseurs qui veulent travailler (…) l’importation déguisée c’est terminé en Algérie ", a-t-il dit.