Le passeport algérien au 171e rang mondial !

Le passeport algérien s’est classé selon le Arton Capital's Passport Index au 171e rang mondial dans un classement qui en compte 199, juste derrière le Burundi (170) et devant la République du centre Afrique (172).

Le passeport algérien ne permet de visiter sans visa que 47 pays, des pays africains et islamiques pour la plupart. L’Algérie se classe ainsi derrière des pays comme le Cameroun (169), le Cambodge (165), le Tchad (162), la Guinée-Bissau (162), le Niger (157) ou le Mali (156).

Au niveau nord-africain, le passeport tunisien (126), est en pole position suivi de près par le marocain (137), le mauritanien (147), l’égyptien (158) puis le passeport libyen (187).

Au niveau mondial, le passeport allemand qui permet de visiter 159 pays sans visa, pend la tête du classement mondial, suivi du singapourien, du suédois, du sud-coréen et du danois. Le passeport français se classe en 8e position et permet de visiter 157 pays sans visas.

Métode du classement

Arton Capital's Passport Index est l'outil interactif en ligne le plus populaire au monde, qui rassemble, affiche et classe les passeports du monde. C'est le seul classement mondial en temps réel des passeports du monde, mis à jour aussi souvent que de nouvelles renonciations de visa et les changements sont annoncés.

Les passeports de 193 pays membres des Nations Unies et 6 territoires (ROC Taiwan, Macao (SAR Chine), Hong Kong (SAR Chine), Kosovo, Territoire palestinien et Vatican) pour un total de 199 sont considérés. Les territoires annexés à d'autres pays tels que l'île Norfolk (Australie), la Polynésie française (France), les îles Vierges britanniques (Grande-Bretagne), etc. qui ne délivrent pas leur propre passeport sont exclus et ne sont pas considérés comme des destinations. Les pays qui émettent des passeports, peu importe s'ils appliquent des politiques de visa indépendantes ou non, sont considérés comme des destinations.

Les données sont basées sur des recherches exclusives provenant de sources publiques et sur des informations officielles fournies par des organismes gouvernementaux.

Pour déterminer le rang individuel de chaque passeport, une méthode à trois niveaux est appliquée: Visa-Free Score (VFS) - comprend le visa sans visa (VF) et le visa à l'arrivée (VOA) Partie VF de leur score vs VOA L'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement (IDH du PNUD) est utilisé comme un facteur de rupture. L'IDH du PNUD est une mesure importante de la perception du pays à l'étranger.

Sofiane Ayache